Trece marcas se encargan de vestir a las 48 selecciones del Mundial 2026

El Mundial no solo es fútbol, es también diseño, color y moda. En ese orden de cosas, las camisetas de las selecciones participantes en el gran evento son un notable atractivo para los hinchas del deporte rey.

Para la edición de Estados Unidos-Canadá-México 2026, los diseños retro se impondrán y el despliegue visual será mayor, porque la competencia contará con 48 selecciones nacionales.

Aunque las divisas de las selecciones ya se aprecian en estadios de distintas partes del mundo, porque debido a cuestiones de marketing, las marcas estrenaron las camisetas en partidos amistosos.

Este hecho rompió la tradición de que los diseños eran exclusivamente presentados en la cita mundialista; aunque el impacto no se pierde, porque siempre existirá la emoción de ver a cada equipo con su indumentaria en el Mundial.

Los lanzamientos de las equipaciones (primera, segunda y tercera) empezaron en noviembre de 2025, aunque las de reciente aparición fueron estrenadas a falta de un mes para la inauguración del campeonato ecuménico.

Marcas deportivas

Son 13 las marcas que vestirán a las 48 selecciones nacionales: Adidas (alemana), Nike (estadounidense), Puma (alemana), Kelme (española), Kappa (italiana), Umbro (inglesa), Reebok (estadounidense), Saeta (colombiana), Marathon (ecuatoriana), Merooj (iraní), Capelli (estadounidense), Jako (alemana) y 7Saber (uzbeka).

La empresa Adidas optó por una colección que fusiona elementos históricos con diseño contemporáneo al reinterpretar motivos clásicos de los mundiales —patrones geométricos y líneas verticales— en clave moderna.

Por su lado, Nike explicó que sus diseños exploran el legado de cada equipo participante mientras incorporan la tecnología Aero-FIT, basada en diseño computacional y un tejido de enfriamiento especializado.

Este sistema busca mejorar el rendimiento de los jugadores ante las altas temperaturas del verano boreal, brindando mayor frescura y comodidad durante el Mundial.

Mientras que la marca, Puma, señaló que el objetivo fue plasmar en el diseño la cultura y el espíritu de cada país que representa, integró tradiciones visuales con la funcionalidad requerida para el nivel de exigencia de la Copa. Las camisetas apelan al arraigo y la pasión del fútbol en sus comunidades.

La presentación anticipada de las casacas permite medir la aceptación y el apoyo de los hinchas. En ese contexto, Brasil y México modificaron sus diseños iniciales tras las protestas de los aficionados.

Para el último gran torneo como proveedor de Alemania, Adidas renovó la camiseta con un diseño inspirado en 1990 y 2014, cuando Alemania ganó el Mundial dos copas.