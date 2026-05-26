Pruebas médicas confirman que Messi sufre “fatiga muscular” y hay atención antes del Mundial

Fútbol
Redacción Central
Publicado el 26/05/2026 a las 8h18
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El Inter Miami informó ayer lunes que el astro argentino Lionel Messi sufrió una “sobrecarga asociada a una fatiga muscular” en el isquiotibial izquierdo, lesión que lo obligó a abandonar el partido del domingo por la MLS y que enciende las alarmas en la selección Argentina de cara al Mundial 2026.

“El capitán de Inter Miami CF tuvo que retirarse del terreno de juego (...) debido a una molestia física”, señaló el club, y agregó que este lunes se sometió a pruebas médicas complementarias que arrojaron el diagnóstico.

Las Garzas precisaron que “los plazos para su regreso a la actividad física quedarán sujetos a su evolución clínica y funcional”.

A menos de tres semanas del Mundial 2026, donde Argentina defenderá el título ganado en Qatar hace cuatro años, Messi disparó las alertas este domingo al pedir el cambio durante el partido del Inter Miami ante Philadelphia Union tras sentir alguna molestia en la pierna izquierda.

Messi, que suele jugar los partidos completos, se retiró caminando de la cancha del Inter en el minuto 73 y enfiló directamente al vestuario después de que se llevara la mano al muslo izquierdo.

Antes del Mundial

El astro argentino disputaba su último partido en la MLS antes del parón por el Mundial de Norteamérica, que arranca el 11 de junio y finaliza el 19 de julio.

Argentina debutará en el torneo el 16 de junio contra Argelia en Kansas City, Misuri, por el Grupo J, que completan Jordania y Austria.

Ante la prensa, el entrenador de Miami, Guillermo Hoyos, había restado importancia al percance de la superestrella y lo tildó de “fatiga”.

La atención ayer estaba puesta en el estado de salud de Messi, llamado a convertirse en Norteamérica 2026 en el primer futbolista de la historia en participar en seis Mundiales, junto a Cristiano Ronaldo y el portero mexicano Guillermo Ochoa, si éste es finalmente seleccionado por el DT del Tri, Javier Aguirre.

El ocho veces ganador del Balón de Oro, de 38 años -cumple 39 el 25 de junio- salió del partido en el Nu Stadium tras recibir atención al borde de la cancha en la pierna izquierda y después de una corta conversación con Hoyos.

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