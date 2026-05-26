El Tigre pedirá reprogramar el clásico por los conflictos y la crisis de la economía paceña

Fútbol
Julio Céspedes Inda
Publicado el 26/05/2026 a las 8h20
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El presidente de The Strongest, Daniel Terrazas, considera que el clásico contra Bolívar, programado para este domingo debería suspenderse, aunque admitió que esa determinación corresponde a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), que se dio un compás de espera hasta mañana para adoptar una decisión, no solo con relación a este partido, sino de toda la décima fecha del campeonato nacional profesional.

“Nosotros creemos que por solidaridad no debería jugarse el clásico, faltan dos días para el festejo más importante que tenemos todos los seres humanos, que es el Día de la Madre, y la economía paceña está muy golpeada, y no se la va a recomponer de aquí a cuatro o cinco días”, manifestó ayer Terrazas en el Complejo de Achumani.

The Strongest es local para la organización y recaudación del partido. Un clásico es un partido en el cual un club puede tener una importante recaudación por la venta de entradas, pero la asistencia masiva de hinchas este domingo al estadio Hernando Siles corre riesgo debido a los conflictos sociales en el país y la crisis nacional.

En tal sentido, la solicitud que hará el Tigre a la FBF para la postergación del partido será por razones económicas, pero también de seguridad de la gente en torno al cotejo: jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes, hinchas y otros.

“El tema es el reglamento y dice que tenemos que tener seguridad, no sabemos qué va a pasar en nuestro departamento; en otros departamentos hay tranquilidad, trabajan todos, y nosotros no podemos hacer eso. Debemos ser responsables, sobre todo, con la gente que pueda asistir”, dijo.

La decisión está en manos de la FBF, que anunció que emitirá mañana comunicado. “Se va a hacer lo que la FBF disponga, pero es una decisión entre todos, conjuntamente con Bolívar”, señaló Terrazas.

Entretanto, el equipo se prepara en el estadio Rafael Mendoza Castellón, aunque los jugadores se transportan con dificultad debido a los bloqueos en las calles de la ciudad, además que está por acabarse el agua que se utiliza durante los entrenamientos, porque la empresa que provee el líquido no puede llegar a ese escenario.

Otro partido que se aguarda con expectativa es el clásico cruceño, entre Oriente Petrolero y Blooming, previsto para este domingo en el estadio Ramón Aguilera Costas (19:30), de Santa Cruz.

Puede ser el último partido del delantero Marcelo Martins, el máximo goleador histórico de la Selección Boliviana.

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