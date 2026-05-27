El Club Aurora cumple 91 años y celebra seguir en la competición profesional del fútbol boliviano

Fútbol
Jeovana Bernabé
Publicado el 27/05/2026 a las 9h34
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Fortalecer las divisiones formativas, el crecimiento del fútbol femenino y seguir en el camino para conseguir logros en la División Profesional son algunos de los objetivos que se trazaron los dirigentes del club Aurora, de Cochabamba, que fue fundado el 27 de mayo de 1935 y a la fecha el equipo profesional está entre los cinco primeros de la tabla de posiciones del campeonato nacional de fútbol.

“El Club Aurora mantiene objetivos firmes y una visión clara de crecimiento institucional y deportivo. Buscamos competir con nuestro primer plantel. Nuestro compromiso es seguir la construcción de un Aurora unido, competitivo y con protagonismo dentro y fuera de la cancha”, dijo Sandra Valencia, dirigente de la institución cochabambina.

La historia del club se remonta a 1935, fue fundado por un grupo de alumnos del Instituto Americano, quienes, según los historiadores, se reunieron en la plaza Colón, conocida anteriormente como La Alameda, cuyo primer directorio estuvo encabezado por Juan Cerruti.

Aurora logró su primera participación internacional en la Copa Libertadores de América en 1964. Tras la creación de la Liga Profesional en 1977, se mantuvo entre los clubes que compitieron en los torneos, pero en 1988 el plantel volvió a la categoría de Primera A de la Asociación de Fútbol Cochabamba.

Su retorno al fútbol rentado se produjo en 2002 como campeón de la Copa Simón Bolívar. En 2004 logró el subcampeonato del torneo Apertura y alcanzó su primera participación en la Copa Sudamericana 2004. En 2008 fue campeón del torneo Clausura de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano.

Pero en 2014 sufrió su segundo descenso, tres años después volvió a la División Profesional. Después marcó su historia con logros importantes que le permitieron jugar torneos internacionales.

En 2025 tuvo tropiezos, el principal que es comenzó el torneo de la División Profesional con menos 33 puntos, como consecuencia de una sanción que fue impuesta por la Federación Boliviana de Fútbol por el caso de suplantación de identidad del jugador Diego Montaño.

Pese a la complicada situación el club, al que muchos daban por descendido, un fallo del TAS le permitió quedarse en la máxima categoría del fútbol boliviano.

Este año tuvo un buen comienzo en el torneo, en el que es cuarto con 13 puntos, tras jugar siete cotejos de los cuales ganó tres y empató cuatro. Por el momento es uno de los equipos que se mantiene.

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