Messi es convocado oficialmente para su sexto Mundial con Argentina

El delantero del Inter Miami, Lionel Messi, fue incluido en la lista definitiva de 26 jugadores de la selección argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026, según anunció la Asociación del Fútbol Argentino este jueves. Este sería el sexto torneo mundialista para Messi, quien, de participar, establecería el récord de más apariciones en un Mundial.

La noticia llega días después de que el astro argentino encendiera las alarmas al abandonar el partido entre el Inter Miami y el Philadelphia Union por una aparente lesión en el tendón de la corva. El club estadounidense confirmó posteriormente que se trató de una sobrecarga muscular que lo obligó a pedir el cambio, generando incertidumbre sobre su estado físico de cara al Mundial.