Wilstermann golea 3-0 en Quillacollo: Real Cochabamba pierde el partido, los puntos y la recaudación

Fútbol
Los Tiempos Digital
Publicado el 30/05/2026 a las 18h27
ESCUCHA LA NOTICIA

Jornada redonda para el cuadro aviador y de absoluto olvido para los locales. Real Cochabamba arriesgó al mudar su localía al estadio de Quillacollo y el negocio le salió redondo... pero en contra: no solo perdió los tres puntos en disputa tras caer goleado por 3-0, sino que también sacrificó una millonaria recaudación.

El conjunto "realista" apostó por jugar fuera de la capital y apenas convocó entre 1.500 y 2.000 espectadores. La realidad demostró que Wilstermann sigue siendo el plantel más taquillero de la región; de haberse disputado el compromiso en el estadio Félix Capriles, la asistencia habría superado fácilmente las 5.000 personas.

El encuentro se desarrolló sobre un gramado en pésimas condiciones, un factor que perjudicó el despliegue técnico de ambos contendientes, aunque generó sospechas sobre si ese era el objetivo inicial de la dirigencia local.

Pese a sufrir las sentidas bajas por lesión de los defensores Pozo y Ancieta, y tras la determinación técnica de realizar un cambio en la portería —esta vez con Zotes encargado de custodiar el arco aviador—, el estratega Edward Zenteno mandó a la cancha a su oncena más regular, incluyendo a Ian Rodríguez desde el pitazo inicial. El planteamiento dio frutos inmediatos, traduciéndose en una superioridad absoluta de Wilstermann, que siempre estuvo más cerca de ampliar la cuenta que de sufrir peligro en contra.

El marcador se abrió en la primera etapa gracias a Aarón Pacheco, quien canjeó un penal por gol para firmar su cuarto tanto en la campaña. En el complemento, Axel Mendoza se estrenó con las redes vistiendo la camiseta roja al conectar un certero cabezazo para el 2-0. Cuando faltaban solo cinco minutos para el pitazo final, apareció nuevamente Pacheco para sellar su doblete de la tarde, su quinto gol del torneo y decretar el 3-0 definitivo.

Con esta victoria con aroma a goleada, el Imperio Escarlata se mantiene firme en la zona alta de la tabla de posiciones con 16 unidades, acechando de cerca al líder Tiquipaya, que comanda el certamen con 19 puntos.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
La Vicepresidencia y la Iglesia convocan a Paz y la dirigencia de los movilizados al diálogo para este domingo
2
Policía busca mediar ante turba que intentan linchar a tres personas acusadas de matar a chofer en Viacha
3
Samuel emplaza a la COB: "Ya no hay pretextos para no negociar"
4
China pone la mirada en la medicina tradicional herbolaria de Bolivia para desarrollar fitofármacos de alta tecnología
5
Muere a los 104 años el filósofo francés Edgar Morin

Lo más compartido

1
La COB convoca a nuevo ampliado nacional de emergencia para este domingo en Miraflores
2
Irán niega que se haya cerrado un preacuerdo con Estados Unidos
3
En Cochabamba murieron más de 100 mil pollos por bloqueos
4
Muere a los 104 años el filósofo francés Edgar Morin
5
A 29 días del bloqueo empeora la crisis en La Paz y otros cinco departamentos

Más en Fútbol

29/05/2026
Messi es convocado oficialmente para su sexto Mundial con Argentina
El delantero del Inter Miami, Lionel Messi, fue incluido en la lista definitiva de 26 jugadores de la selección argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026...
Ver más
29/05/2026
Selección boliviana jugará dos partidos amistosos en Estados Unidos antes del Mundial 2026
La Selección Nacional de fútbol ayer comenzó a trabajar en Santa Cruz de la Sierra, donde los jugadores quienes se incorporaron a desarrollaron ejercicios de...
Ver más
El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa ayer anunció que, entre mañana, el sábado, domingo y lunes se jugarán cuatro partidos válidos para la décima fecha del campeonato...
Ver más
28/05/2026
FBF define que se jueguen dos partidos en Cochabamba y suspende el clásico nacional
Fortalecer las divisiones formativas, el crecimiento del fútbol femenino y seguir en el camino para conseguir logros en la División Profesional son algunos de los objetivos que se trazaron los...
Ver más
27/05/2026
El Club Aurora cumple 91 años y celebra seguir en la competición profesional del fútbol boliviano
El presidente de The Strongest, Daniel Terrazas, considera que el clásico contra Bolívar, programado para este domingo debería suspenderse, aunque admitió que esa determinación corresponde a la...
Ver más
26/05/2026
El Tigre pedirá reprogramar el clásico por los conflictos y la crisis de la economía paceña
El Inter Miami informó ayer lunes que el astro argentino Lionel Messi sufrió una “sobrecarga asociada a una fatiga muscular” en el isquiotibial izquierdo, lesión que lo obligó a abandonar el partido...
Ver más
26/05/2026
Pruebas médicas confirman que Messi sufre “fatiga muscular” y hay atención antes del Mundial
En Portada
30/05/2026 País
La COB convoca a nuevo ampliado nacional de emergencia para este domingo en Miraflores
El Comité Ejecutivo Nacional de la Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un nuevo ampliado nacional de emergencia para este domingo 31 de mayo a las 09.00...
vista
30/05/2026 País
Gobierno pide suspender los bloqueos en cuanto se instale el diálogo: "No hay por qué castigar a la población"
Tras el diálogo convocado por la Vicepresidencia, el vocero presidencial José Luis Gálvez, pidió a los sectores movilizados a declarar un cuarto intermedio...
vista
30/05/2026 País
La Vicepresidencia y la Iglesia convocan a Paz y la dirigencia de los movilizados al diálogo para este domingo
Mediante un comunicado, la Vicepresidencia y la Iglesia Católica convocaron a las dirigencias de los movilizados a instalar el diálogo este domingo en la...
vista
30/05/2026 País
Suspenden ampliado de la COB en el que se debía definir asistencia al diálogo con autoridades
Los afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) fueron convocados a ampliado de emergencia para este sábado para definir si asistirían al diálogo convocado...
vista
30/05/2026 País
Samuel emplaza a la COB: "Ya no hay pretextos para no negociar"
El jefe nacional de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, afirmó este sábado que los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de las federaciones...
vista
30/05/2026 Economía
Gobierno iniciará devolución gradual de depósitos en dólares desde el 15 de julio
El Gobierno anunció que a partir del próximo 15 de julio comenzará la devolución gradual de los depósitos en dólares correspondientes a personas naturales que...
vista
Actualidad
La Vicepresidencia informó que ha quedado suspendido el diálogo que había sido convocado para este domingo 31 de mayo,...
Ver más
30/05/2026 País
Suspenden el diálogo convocado para el domingo tras postergación del ampliado de la COB
El Comité Ejecutivo Nacional de la Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un nuevo ampliado nacional de emergencia...
Ver más
30/05/2026 País
La COB convoca a nuevo ampliado nacional de emergencia para este domingo en Miraflores
Bolivia y China son dos de los pocos países en el mundo que han incorporado la medicina tradicional dentro de sus...
Ver más
30/05/2026 Economía
China pone la mirada en la medicina tradicional herbolaria de Bolivia para desarrollar fitofármacos de alta tecnología
Se viven momentos de tensión en Viacha, en el departamento de La Paz, donde una turba enardecida sacó de celdas...
Ver más
30/05/2026 Seguridad
Policía busca mediar ante turba que intentan linchar a tres personas acusadas de matar a chofer en Viacha
Deportes
Jornada redonda para el cuadro aviador y de absoluto olvido para los locales. Real Cochabamba arriesgó al mudar su...
Ver más
30/05/2026 Fútbol
Wilstermann golea 3-0 en Quillacollo: Real Cochabamba pierde el partido, los puntos y la recaudación
Al menos 80 personas han sido arrestadas, de las que 45 quedaron detenidas en comisaría, y un policía ha resultado...
Ver más
30/05/2026 Fútbol Int.
Al menos 80 detenidos y un policía herido por festejos excesivos de hinchas del PSG
El Paris Saint-Germain (PSG) confirmó su dominio en el fútbol europeo al conquistar por segundo año consecutivo la UEFA...
Ver más
30/05/2026 Fútbol Int.
PSG conquista el bicampeonato de la Champions tras vencer al Arsenal en los penales
El delantero del Inter Miami, Lionel Messi, fue incluido en la lista definitiva de 26 jugadores de la selección...
Ver más
29/05/2026 Fútbol
Messi es convocado oficialmente para su sexto Mundial con Argentina
Tendencias
Tiene hocico de zorro, patas palmeadas, una membrana entre los dedos de sus pies parecidos a las de un pato y una cola...
Ver más
25/05/2026 Medio Ambiente
Un estudio con 4.600 fotos revela hábitos del perro fantasma en Bolivia
Doble Click
El intelectual francés Edgar Morin, uno de los filósofos y sociólogos más destacados de la segunda mitad del siglo XX e...
Ver más
30/05/2026 Cultura
Muere a los 104 años el filósofo francés Edgar Morin
El segundo concierto de la temporada del Ensamble Khuska, de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), se lleva a cabo...
Ver más
28/05/2026 Cultura
Ensamble Khuska interpreta “Cuecas bolivianas”
La Feria Internacional del Libro de Santa Cruz (FIL Santa Cruz), que se pone en marcha hoy y se extiende hasta el 7 de...
Ver más
27/05/2026 Cultura
Encuentro de Literatura Latinoamericana engalana la FIL Santa Cruz 2026
El saxofonista tenor Sonny Rollins, más conocido como "el coloso del saxofón", ha fallecido este lunes a los 95 años de...
Ver más
26/05/2026 Música
Muere a los 95 años el músico Sonny Rollins, conocido como el "coloso del saxofón"