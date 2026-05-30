Wilstermann golea 3-0 en Quillacollo: Real Cochabamba pierde el partido, los puntos y la recaudación

Jornada redonda para el cuadro aviador y de absoluto olvido para los locales. Real Cochabamba arriesgó al mudar su localía al estadio de Quillacollo y el negocio le salió redondo... pero en contra: no solo perdió los tres puntos en disputa tras caer goleado por 3-0, sino que también sacrificó una millonaria recaudación.

El conjunto "realista" apostó por jugar fuera de la capital y apenas convocó entre 1.500 y 2.000 espectadores. La realidad demostró que Wilstermann sigue siendo el plantel más taquillero de la región; de haberse disputado el compromiso en el estadio Félix Capriles, la asistencia habría superado fácilmente las 5.000 personas.

El encuentro se desarrolló sobre un gramado en pésimas condiciones, un factor que perjudicó el despliegue técnico de ambos contendientes, aunque generó sospechas sobre si ese era el objetivo inicial de la dirigencia local.

Pese a sufrir las sentidas bajas por lesión de los defensores Pozo y Ancieta, y tras la determinación técnica de realizar un cambio en la portería —esta vez con Zotes encargado de custodiar el arco aviador—, el estratega Edward Zenteno mandó a la cancha a su oncena más regular, incluyendo a Ian Rodríguez desde el pitazo inicial. El planteamiento dio frutos inmediatos, traduciéndose en una superioridad absoluta de Wilstermann, que siempre estuvo más cerca de ampliar la cuenta que de sufrir peligro en contra.

El marcador se abrió en la primera etapa gracias a Aarón Pacheco, quien canjeó un penal por gol para firmar su cuarto tanto en la campaña. En el complemento, Axel Mendoza se estrenó con las redes vistiendo la camiseta roja al conectar un certero cabezazo para el 2-0. Cuando faltaban solo cinco minutos para el pitazo final, apareció nuevamente Pacheco para sellar su doblete de la tarde, su quinto gol del torneo y decretar el 3-0 definitivo.

Con esta victoria con aroma a goleada, el Imperio Escarlata se mantiene firme en la zona alta de la tabla de posiciones con 16 unidades, acechando de cerca al líder Tiquipaya, que comanda el certamen con 19 puntos.