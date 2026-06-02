Postergan tres fechas de la División Profesional del fútbol boliviano por los conflictos

Dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) reprogramaron las fechas 11, 12 y 13 del campeonato de la División Profesional ante la persistencia de los conflictos sociales en todo el país.

La fecha 11 había sido reprogramada para disputarse entre el 12 y 14 de este mes, la fecha 12 debió jugarse del 19 al 21 y la fecha 13 iba a desarrollarse del 11 al 14 de julio.

The Strongest solicitará que el clásico paceño se juegue en Santa Cruz o Cochabamba, anunció ayer el presidente de la entidad, Daniel Terrazas, debido a que los problemas en La Paz. El cotejo corresponde a la fecha 10.

El partido estaba programado para el pasado domingo, pero se postergó a solicitud de la empresa Mediapro, que produce las imágenes para la televisación del encuentro y genera las imágenes para el VAR; su camión con los equipos técnicos no pudo trasladarse desde El Alto hasta La Paz debido a los bloqueos callejeros y la falta de seguridad.

“Tenemos una seguidilla de partidos, por lo que vamos a solicitar a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para que considere que el clásico con Bolívar se juegue este fin de semana en Cochabamba o Santa Cruz, aunque nos inclinamos por Santa Cruz”, dijo Terrazas.

Sería la primera vez que el clásico paceño se dispute en otro departamento de Bolivia, inclusive fuera de la ciudad de La Paz, al menos en un cotejo oficial.

“Nos duele que pueda jugarse en otro departamento porque somos paceños, apostamos a las 20 provincias y tenemos talento yungueño, ya que los cuatro mejores jugadores de nuestro equipo preprofesional son de esa región de La Paz”, comentó.

La solicitud de jugar en otro departamento se justifica en el perjuicio que los bloqueos en las carreteras ocasionan en lo deportivo, con la pérdida de ritmo de juego, y en lo económico, porque los clubes se ven imposibilitados de recaudar dinero por la venta de entradas.

“Los paceños estamos secuestrados 30 días, pero la pelota debe seguir rodando”, manifestó el presidente del Tigre. Hasta el momento el campeonato nacional lleva 10 fechas disputadas, aunque varios partidos fueron suspendidos, el Tigre debe jugar tres encuentros reprogramados y la Academia dos.

Este problema también fue objeto de un comentario de Edwin Callapino, vicepresidente de la FBF. “Esto perjudica demasiado al fútbol. Hay mucha preocupación e impotencia en los clubes, pese a que sus equipos se entrenan, no pueden jugar partidos”.