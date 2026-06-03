La Selección se instalará en Estados Unidos para sus partidos amistosos

La Selección Nacional de fútbol viajó ayer a Estados Unidos para sostener dos partidos amistosos contra Escocia y Argelia, que disputarán el Mundial 2026, aunque lo hizo con cinco bajas de jugadores.

No pudieron formar parte de la delegación nacional el volante ofensivo Jesús Maraude y el lateral izquierdo Dieguito Rodríguez, quienes no recibieron la visa para ingresar al país del norte.

El volante de contención Héctor Cuéllar tampoco estará disponible para ambos compromisos, el director técnico Óscar Villegas declaró que el jugador tampoco pudo recibió la visa, aunque también se indicó que el futbolista está en proceso de incorporarse a su nuevo club, CSKA 1948 Sofía, de Bulgaria.

Otros dos ausentes, en este caso por lesión, son el lateral derecho Diego Medina, del CSKA 1948 Sofía, y el mediocampista Moisés Villarroel, de Blooming.

Villarroel ya estaba lesionado antes del clásico cruceño que se disputó el pasado domingo, pero se recuperó y fue titular, aunque debió ser sustituido.

Después de que se le realizaron nuevos exámenes médicos, se descartó su incorporación a la Verde.

“Nos hemos quedado con 23 jugadores y vamos a encarar con ellos los dos partidos. Son rivales muy fuertes, mundialistas, que están en puertas de jugar el evento, será muy duro”, comentó Villegas.

Sobre la preparación para los encuentros Villegas dijo que “si bien en Estados Unidos se completará el grupo, durante estos días de entrenamientos en Santa Cruz hemos podido avanzar con los jugadores que tuvimos a disposición”.

La Selección Nacional se entrenó ayer por la mañana en Santa Cruz y partió al medio día, la llegada a New Jersey, Estados Unidos, está prevista para hoy también al mediodía y practicará por la tarde. Cumplirá otras sesiones de entrenamiento entre mañana y el viernes.

Bolivia enfrentará a Escocia el sábado en New Jersey, desde las 16:00 en el estadio Sports Ilustrated. Después se trasladará a Kansas City para jugar contra Argelia el miércoles 10.

Pese a que Bolivia no pudo clasificarse al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 hay entusiasmo en la Selección Nacional y confianza para lograr el objetivo para la próxima cita ecuménica.

“El golpe por no llegar a éste Mundial fue duro, pero tenemos la satisfacción de saber que podemos lograrlo en el futuro. Creo que tenemos un plantel que maduró mucho y está dispuesto a luchar por el sueño que tenemos todos en el país”, manifestó Villegas ayer antes de abordar la aeronave.

Los jugadores de la Selección están concentrados en los partidos amistosos contra Escocia y Argelia. Así, el volante Robson Matheus Tomé, de Bolívar, comentó que le dijo a su representante que no le comente detalles sobre ofertas que tiene de clubes del exterior.