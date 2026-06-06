Amistoso: Bolivia cayó ante Escocia en el inicio de su recorrido rumbo al Mundial 2030

La selección boliviana comenzó su preparación con miras al Mundial 2030 con una derrota por 4-0 frente a Escocia en un partido amistoso internacional disputado en Nueva Jersey, EEUU, según un reporte de Unitel.

El equipo dirigido por Óscar Villegas no pudo frenar la efectividad del conjunto europeo, que resolvió el encuentro con goles de Lawrence Shankland, Scott McTominay y un doblete de Che Adams, en un examen exigente que sirve como punto de partida para el nuevo ciclo de la Verde.

Desde los primeros minutos, Escocia mostró mayor intensidad y logró abrir el marcador a los 5’ mediante Lawrence Shankland.

La anotación temprana condicionó el desarrollo del compromiso y permitió que el combinado escocés manejara con mayor tranquilidad los tiempos del partido, mientras Bolivia intentaba acomodarse en el campo.

La diferencia se amplió a los 23’ gracias a Scott McTominay, quien aprovechó una nueva llegada de peligro para poner el 2-0. Con el marcador a favor, los escoceses mantuvieron el control de la posesión y continuaron generando situaciones ofensivas, obligando a la selección boliviana a redoblar esfuerzos en tareas defensivas.

Antes del descanso, Che Adams apareció para marcar el tercer tanto a los 30 minutos y encaminar la victoria de su equipo.

Bolivia buscó reaccionar y equilibrar las acciones, pero encontró dificultades para superar la presión y el orden táctico de un rival que aprovechó con eficacia sus oportunidades frente al arco.

Sin embargo, Escocia volvió a golpear por intermedio de Adams, quien firmó su doblete con un zapatazo a los 45’ para sellar el 4-0 definitivo y confirmar la superioridad del conjunto europeo en el resultado.