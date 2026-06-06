Amistoso: Bolivia cayó ante Escocia en el inicio de su recorrido rumbo al Mundial 2030

Fútbol
Unitel
Publicado el 06/06/2026 a las 18h39
ESCUCHA LA NOTICIA

La selección boliviana comenzó su preparación con miras al Mundial 2030 con una derrota por 4-0 frente a Escocia en un partido amistoso internacional disputado en Nueva Jersey, EEUU, según un reporte de Unitel.

El equipo dirigido por Óscar Villegas no pudo frenar la efectividad del conjunto europeo, que resolvió el encuentro con goles de Lawrence Shankland, Scott McTominay y un doblete de Che Adams, en un examen exigente que sirve como punto de partida para el nuevo ciclo de la Verde.

Desde los primeros minutos, Escocia mostró mayor intensidad y logró abrir el marcador a los 5’ mediante Lawrence Shankland.

La anotación temprana condicionó el desarrollo del compromiso y permitió que el combinado escocés manejara con mayor tranquilidad los tiempos del partido, mientras Bolivia intentaba acomodarse en el campo.

La diferencia se amplió a los 23’ gracias a Scott McTominay, quien aprovechó una nueva llegada de peligro para poner el 2-0. Con el marcador a favor, los escoceses mantuvieron el control de la posesión y continuaron generando situaciones ofensivas, obligando a la selección boliviana a redoblar esfuerzos en tareas defensivas.

Antes del descanso, Che Adams apareció para marcar el tercer tanto a los 30 minutos y encaminar la victoria de su equipo.

Bolivia buscó reaccionar y equilibrar las acciones, pero encontró dificultades para superar la presión y el orden táctico de un rival que aprovechó con eficacia sus oportunidades frente al arco.

Sin embargo, Escocia volvió a golpear por intermedio de Adams, quien firmó su doblete con un zapatazo a los 45’ para sellar el 4-0 definitivo y confirmar la superioridad del conjunto europeo en el resultado.

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Estados Unidos emite visas a selección de Irán rumbo al Mundial 2026
2
Gobernador de Santa Cruz respalda trabajo de la Policía tras operativo en San Julián
3
Policía interviene el bloqueo en San Julián en la ruta al Beni y la Chiquitanía
4
Ministro denuncia que movilizados buscan confrontación mientras el Gobierno apuesta por el diálogo
5
El papa León XIV es recibido por los Reyes de España en su visita a Barcelona y Canarias

Más en Fútbol

05/06/2026
Giro radical: la FIFA prohíbe botellas de agua reutilizables en los estadios del Mundial
La FIFA prohibió el ingreso de botellas de agua reutilizables a los estadios del Mundial, según una actualización de última hora en su código de conducta...
Ver más
05/06/2026
Presidente de Uruguay entrega pabellón nacional a selección que participará en Mundial 2026
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, entregó ayer jueves el pabellón nacional a la selección que jugará el Mundial 2026 de la Federación Internacional de...
Ver más
La Selección Nacional de fútbol viajó ayer a Estados Unidos para sostener dos partidos amistosos contra Escocia y Argelia, que disputarán el Mundial 2026, aunque lo hizo con cinco bajas de jugadores.
Ver más
03/06/2026
La Selección se instalará en Estados Unidos para sus partidos amistosos
Dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) reprogramaron las fechas 11, 12 y 13 del campeonato de la División Profesional ante la persistencia de los conflictos sociales en todo el país.
Ver más
02/06/2026
Postergan tres fechas de la División Profesional del fútbol boliviano por los conflictos
El Mundial 2026 no solo será histórico por su formato de 48 selecciones y 104 partidos, sino que también marcará un salto significativo en el plano financiero.
Ver más
01/06/2026
La FIFA repartirá $us. 655 millones en el Mundial 2026
El París Saint-Germain volvió a escribir una página histórica en Budapest. Tras empatar 1-1 con Arsenal en los 90 minutos, sostener la igualdad durante el alargue e imponerse 4-3 en los penales, el...
Ver más
31/05/2026
El PSG de Luis Enrique es nuevamente rey absoluto de la Liga de Campeones
En Portada
06/06/2026 País
Cámara de Diputados inicia el debate del proyecto de ley que regula los Estados de excepción
Tras la aprobación del proyecto de ley de Estados de Excepción en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el pleno de esta instancia legislativa...
vista
06/06/2026 Fútbol
Amistoso: Bolivia cayó ante Escocia en el inicio de su recorrido rumbo al Mundial 2030
La selección boliviana comenzó su preparación con miras al Mundial 2030 con una derrota por 4-0 frente a Escocia en un partido amistoso internacional disputado...
vista
06/06/2026 País
Ingresan cisternas de oxígeno medicinal para La Paz y El Alto
El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz confirmó este sábado el ingreso de cisternas y contenedores de oxígeno medicinal destinados a los hospitales de La...
vista
06/06/2026 Seguridad
Reportan saqueo y quema de la estación policial de San Julián; los efectivos fueron replegados
El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, informó que pobladores en San Julián ingresaron a la estación policial de este municipio...
vista
06/06/2026 Cochabamba
Loza ratifica su pedido de una pausa humanitaria en los bloqueos en Cochabamba
El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, volvió a pedir este sábado una pausa humanitaria en los bloqueos para el paso de alimentos de primera necesidad...
vista
06/06/2026 País
Evo reacciona ante cierre de bancos y dice: “El trópico no defiende intereses particulares”
El expresidente y líder cocalero denunció este sábado la suspensión de servicios en esta región del país y, según su criterio, estos no son hechos aislados,...
vista
Actualidad
El embalse de la Presa Sehuencas del Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu (PHI) a cargo de la empresa ENDE Valle Hermoso.
Ver más
06/06/2026 Economía
El embalse de la presa Sehuencas crece a un ritmo de 0,75 metros diarios de forma segura
Los reyes Felipe VI y Letizia, y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, recibieron este sábado al papa en el...
Ver más
06/06/2026 Mundo
El papa León XIV es recibido por los Reyes de España en su visita a Barcelona y Canarias
El expresidente y líder cocalero denunció este sábado la suspensión de servicios en esta región del país y, según su...
Ver más
06/06/2026 País
Evo reacciona ante cierre de bancos y dice: “El trópico no defiende intereses particulares”
El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz confirmó este sábado el ingreso de cisternas y contenedores de oxígeno...
Ver más
06/06/2026 País
Ingresan cisternas de oxígeno medicinal para La Paz y El Alto
Deportes
Estados Unidos confirmó este viernes la emisión de visas para la selección nacional de fútbol de Irán, despejando las...
Ver más
06/06/2026 Fútbol Int.
Estados Unidos emite visas a selección de Irán rumbo al Mundial 2026
La selección boliviana comenzó su preparación con miras al Mundial 2030 con una derrota por 4-0 frente a Escocia en un...
Ver más
06/06/2026 Fútbol
Amistoso: Bolivia cayó ante Escocia en el inicio de su recorrido rumbo al Mundial 2030
El estadio Kyle Field de College Station, Texas, donde Argentina enfrentará este sábado a Honduras, es el más grande de...
Ver más
05/06/2026 Fútbol Int.
Argentina: Lionel Scaloni ya les puso plazo a los futbolistas lesionados
La selección de Noruega decidió presentar su plantel mundialista de una manera tan original como espectacular. A pocos...
Ver más
05/06/2026 Fútbol Int.
Noruega viste a Haaland, Odegaard y el resto de sus jugadores de vikingos para anunciar su regreso al Mundial
Tendencias
En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni realizó este...
Ver más
05/06/2026 Medio Ambiente
Beni: Liberan a 2 mil tortuguitas de peta de río en el Día Mundial del Medio Ambiente
En un esfuerzo conjunto por la preservación de la vida silvestre, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), a...
Ver más
01/06/2026 Medio Ambiente
El exitoso plan de repoblamiento de tortugas en el río Manuripi
Doble Click
La autora, directora, ilustradora y activista franco-iraní Marjane Satrapi, conocida principalmente por su serie de...
Ver más
04/06/2026 Cultura
Muere "de tristeza" a los 56 años Marjane Satrapi, la novelista gráfica y cineasta franco-iraní de "Persépolis"
El Coro Vox Haus, dirigido por la maestra Katia Escalera, simultáneamente con el Ensamble Orquestal Ánima Cantis, con...
Ver más
03/06/2026 Cultura
Vox Haus y Anima Cantis se unen para interpretar “Fantasía Friki”
La agenda cultural de Cochabamba en la semana 23 de 2026 tiene en cartelera al ensamble Anima Cantis, a la banda El Che...
Ver más
01/06/2026 Cultura
Semana 23: Anima Cantis y El Che destacan en la cartelera
El ámbito artístico y cultural del país se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Carmen Amanda Tomsich...
Ver más
31/05/2026 Cultura
Fallece Carmen Amanda "Melo" Tomsich, pionera y maestra de la danza contemporánea