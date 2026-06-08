Competiciones de la Federación Bolivian de Fútbol asegura que la Copa Bolivia se jugará sí o sí

Fútbol
Jeovana Bernabé
Publicado el 08/06/2026 a las 9h09
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El director de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Klaus Von Landwust, aseguró que la Copa Bolivia de la División Profesional se realizará como está programada, pues considera que hay tiempo para su desarrollo. Anticipó que finalizará antes del torneo de todos contra todos, campeonato que por el momento está paralizado por los conflictos sociales en el país.

“Se jugará la Copa Bolivia en el tiempo que estaba previsto, aclarar que está planificado que se inicie en la segunda mitad de año y finalizará el 2 de diciembre, hay espacio en el calendario, esto está coordinado”, explicó a los periodistas en Santa Cruz.

Agregó que la FBF no consideró suspender los campeonatos previstos para este año, además mencionó que la Copa Bolivia una vez más se jugará por series “empezará el segundo semestre del año”, insistió Von Landwust.

Este torneo se jugará con la participación de los 16 clubes afiliados a la División Profesional, que serán distribuidos en cuatro grupos, para enfrentarse en una primera fase, después se disputarán los cuartos de final, semifinales y final. “Los partidos se jugarán a mitad de semana”, agregó.

El Director de Competiciones, también se refirió al torneo de todos contra todos o Liga 2026, cuyo campeonato por el momento está paralizado a causa de los conflictos sociales que persisten en el país, mencionó que para la FBF no está en planes suspender este campeonato, al contrario, se espera que se jueguen todos los partidos.

Ya se jugaron seis fechas completas de este torneo, algunos encuentros de las jornadas siete y ocho fueron reprogramados y la nueve en su totalidad, que puede jugarse a partir del viernes. La fecha se pone en duda debido a que, por el momento, los clubes no encuentran la manera de trasladarse a la sede de los cotejos.

“Este torneo se jugará, están aprobadas las 30 fechas, tenemos previsto que este campeonato finalice el 13 de diciembre, debido a estos conflictos hay una restructuración del calendario, se cumplirán las fechas, por ejemplo, hasta el 21 de junio se jugarán los partidos reprogramados”, agregó.

Para la temporada 2026, la distribución de los premios define que irán a la Copa Libertadores de 2027, Bolivia 1, campeón nacional; Bolivia 2, subcampeón; Bolivia 3, ganador de la Copa (si el campeón de la Copa ya esté clasificado como Bolivia 1 o 2, el cupo será otorgado al mejor ubicado en la tabla de la Liga que no se haya clasificado) y Bolivia 4, el mejor ubicado en la tabla de la Liga.

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