Cuenta regresiva para el Mundial 2026: del adolescente que persigue un sueño al veterano que desafía al tiempo

Fútbol
ABI
Publicado el 09/06/2026 a las 14h06
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A pocas horas del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el torneo ya promete dejar huella antes de que ruede el balón. No solo será la primera edición organizada por tres países —México, Estados Unidos y Canadá— ni la primera con 48 selecciones participantes; también será el escenario de un singular encuentro entre generaciones.

Con 1.248 futbolistas inscritos y 16 ciudades sede distribuidas en tres países, el Mundial 2026 está listo para abrir sus puertas este jueves 11 de junio. Los equipos que alcancen la final del 19 de julio habrán disputado ocho partidos, uno más que en Catar 2022.

Pero más allá de los récords y las cifras históricas, el torneo también reflejará el cambio generacional que atraviesa el fútbol mundial. Entre los jugadores convocados conviven jóvenes que sueñan con su primera gran oportunidad y veteranos que buscan añadir un último capítulo a sus carreras.

En un extremo aparece Gilberto Mora, mediocampista de la selección de México de apenas 17 años. En el otro, el escocés Craig Gordon, arquero de la selección de Escocia y referente de amplia trayectoria a sus 43 años. Entre ambos existe una diferencia de 25 años, una distancia que resume la transformación del fútbol mundial y que convierte a esta Copa del Mundo en un puente entre el pasado y el futuro.

Mora llega como el jugador más joven del torneo y con la posibilidad de inscribir su nombre junto a figuras legendarias como Pelé y Samuel Eto’o entre los futbolistas más jóvenes en disputar una Copa del Mundo. El jugador de Xolos de Tijuana forma parte de un reducido grupo de 22 futbolistas menores de 20 años que lograron un lugar en la máxima cita del fútbol.

La otra cara de la historia la representa Gordon. El arquero escocés desafía el paso del tiempo y mantiene vigente una carrera que comenzó cuando muchos de los participantes del torneo aún no habían nacido. Su presencia demuestra que la experiencia aún conserva un lugar privilegiado en el escenario más exigente del fútbol.

El Mundial 2026 también reflejará este contraste a nivel colectivo. Panamá llegará como la selección con el promedio de edad más alto del campeonato, con 30,4 años. En sus filas permanecen siete futbolistas que participaron en Rusia 2018, la primera aventura mundialista de los canaleros.

Costa de Marfil encarna la renovación. El conjunto africano presenta el promedio de edad más bajo entre las 48 selecciones, con 25,9 años, una muestra de la nueva generación que busca abrirse camino en la élite internacional.

Las cifras de la FIFA revelan la magnitud del relevo generacional. Del total de futbolistas inscritos para el torneo, 891 disputarán por primera vez una Copa del Mundo. Esto significa que siete de cada diez jugadores escribirán su historia mundialista desde cero.

En medio de ese proceso de renovación, Argentina intentará defender el título conquistado en Catar 2022 con una base importante de campeones. Al mismo tiempo, gran parte del planeta fútbol observará el surgimiento de nuevos nombres. Algunos buscarán apenas unos minutos en el campo; otros aspiran a convertirse en las próximas estrellas del deporte.

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