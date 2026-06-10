Argelia y Bolivia juegan hoy en Kansas City desde las 20:00 a puertas cerradas y sin medios

Fútbol
Jeovana Bernabé
Publicado el 10/06/2026 a las 8h33
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La Selección Nacional de fútbol se enfrentará hoy con Argelia en un partido de entrenamiento que se disputará desde las 20:00, en un escenario a confirmarse en Kansas City, en Estados Unidos. Este choque se jugará a puertas cerradas sin transmisión televisiva por razones distintas, aunque la Federación Boliviana de Fútbol oficialmente aún no se pronunció.

El martes, Argelia debutará en el Mundial 2026, enfrentará a Argentina, vigente campeona del evento más esperado por los aficionados. No será la primera vez que ambas selecciones midan fuerzas en un cotejo amistoso, pues ya jugaron en 2024 cuyo resultado favoreció al elenco africano por 3-2.

Este partido se jugará en medio de la incertidumbre, especialmente para la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), pues hasta ayer los funcionarios no conocían en qué campo deportivo se disputaría el cotejo, además de su horario. En un inicio se dijo que se disputaría desde las 16:00, después se dijo que sería a partir de las 13:00 finalmente se anunció que será desde las 20:00.

“Hasta ahora no sabemos si podremos grabar el partido. Argelia enfrentará un partido a días de jugar con Argentina, no quieren que haya demasiada información de lo que propondrán como equipo, eso es razonable, es comprensible”, mencionó el entrenador Óscar Villegas al respecto en una rueda virtual de prensa.

Para este encuentro se anticipó que el seleccionador boliviano propondrá cambios con relación al equipo que cayó ante Escocia el sábado en New Jersey. Los jugadores que pueden faltar son el defensor Luis Haquín y el delantero Moisés Paniagua, además se anticipó que Carlos Lampe volvería a la titularidad en el arco.

Por su parte, la Selección que dirige el técnico Vladimir Petkovic enfrentará al equipo boliviano tras triunfar sobre Países Bajos por 1-0, partido amistoso que jugó la pasada semana. Su entrenador podría presentar el mismo once inicial, por lo que el guardameta del Granada español Luca Zidane se mantendrá.

Las alineaciones

En caso de no haber cambios de último momento, la Selección Nacional puede enfrentar a los norteafricanos con Carlos Lampe, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández, Yomar Rocha, Lucas Macazaga, Ervin Vaca, Gabriel Villamil, Robson Matheus Tomé, Carlos Melgar, Miguel Terceros y Nabil Nacif.

Entretanto, es posible que Argelia forme con Luca Zidane; Achref Abada, Aïssa Mandi, Zineddine Belaïd, Rayan Aït-Nouri y Riyad .

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