Arranca la fiesta mundialista: Este jueves, a las 13:30 es la gran apertura oficial

Fútbol
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 11/06/2026 a las 11h25
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UNITEL transmitirá este jueves la gran inauguración de la Copa del Mundo 2026, que por primera vez en la histortia, se disputará en tres países: México, Canadá y Estados Unidos.

A las 13:30 HB (hora boliviana) iniciará la ceremonia especial que tendrá la presentación de artistas como Shakira, Maná, Alejandro Fernández, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin, Danny Ocean, Tyla y Lila Downs.

Después, a las 15:00 (HB) se vivirá el duelo inaugural entre México y Sudáfrica, reeditando el partido que se tuvo en 2010, cuando el mundial llegó a suelo africano.

Toda la fiesta deportiva será transmitido por la señal abierta de UNITEL, por UNITEL.bo y cables autorizados.

El espectáculo en el estadio Ciudad de México (Azteca) incluirá música en vivo, un homenaje a la cultura mexicana y un show de drones, que dará inicio al mayor Mundial de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos.

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