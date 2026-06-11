El planeta a los pies de México: Así se vive la espectacular inauguración del Mundial 2026

El planeta fútbol se detiene hoy para dirigir todas sus miradas a territorio mexicano. En medio de una atmósfera electrizante y cargada de profunda emoción, el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México se convierte en el epicentro del deporte mundial al albergar la gran ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este histórico recinto se consagra oficialmente como el único estadio en el planeta en dar el puntapié inicial a tres Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026).

La ceremonia arranca con un despliegue visual impresionante que rinde homenaje a la rica herencia cultural de México, fusionándola con la modernidad de un torneo que, por primera vez, recibe a 48 naciones. El color, la música y las tradiciones prehispánicas inundan la cancha en un espectáculo coreográfico impecable que estremece a los miles de fanáticos presentes en las tribunas y a los millones que lo siguen a través de las pantallas.