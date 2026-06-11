Shakira y compañía se lucen con show espectacular en apertura del Mundial

Fútbol
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 11/06/2026 a las 14h37
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Shakira se llevó todos los aplausos en el acto inaugural del Mundial 2026. La colombiana volvió a brillar este jueves en una ceremonia deportiva en esta ocasión ante 80.000 aficionados entre mexicanos y sudafricanos.

La barranquillera estuvo junto con el nigeriano Burna Boy para interpretar la canción 'Dai Dai', que hizo bailar a todos los fanáticos con un coro pegajoso y que la mayoría se lo aprendió rápidamente.

Shakira estuvo con una vestimenta amarilla, el color representativo de su país natal. La colombiana también será una de las artistas principales del primer espectáculo de medio tiempo de la historia de la final del Mundial, el 19 de julio en el MetLife Arena.

La apertura musical estuvo a cargo del grupo mexicano Maná, que interpretó su famosa canción: "Oye mi amor". Luego fue el turno de Belinda junto con Los Ángeles Azules para interpretar: "Por ella".

También estuvo el artista colombiano JBalvin, que apareció con una camiseta roja para deleitar a todo el público junto con Ryan Castro.

Balvin le puso reggaetón a la apertura y más de uno se olvidó que estaba en las graderías del estadio Azteca. El acto inaugural tuvo colorido sin dejar de lado las tradiciones mexicanas.

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