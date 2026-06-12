Canadá y Estados Unidos abren hoy el Mundial 2026 ante los ojos del mundo

Toronto y Los Ángeles se convertirán este viernes en el centro del fútbol mundial con las ceremonias inaugurales y los primeros partidos de Canadá y Estados Unidos como anfitriones de la Copa Mundial 2026, ocho años después de haber sido elegidos para organizar el torneo junto a México.

La acción comenzará a las 15.00, hora boliviana, cuando Canadá enfrente a Bosnia y Herzegovina por el Grupo B. Más tarde, a las 21.00, Estados Unidos debutará ante Paraguay en el Grupo D, en dos encuentros que concentrarán la atención de millones de aficionados en todo el planeta.

La fiesta arrancará mucho antes del pitazo inicial. En suelo canadiense, la ceremonia de apertura reunirá a artistas como Alanis Morissette, Alessia Cara, Michael Bublé, Jessie Reyez, Nora Fatehi y William Prince, entre otros invitados. El espectáculo comenzará 90 minutos antes del compromiso del seleccionado local.

La celebración continuará en territorio estadounidense con una presentación encabezada por Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla. El show precederá al estreno de la selección dirigida por Mauricio Pochettino, que tendrá enfrente a una Paraguay fortalecida por sus destacadas actuaciones en las eliminatorias sudamericanas.

Para ambos anfitriones, el debut representa uno de los momentos más esperados desde que la FIFA les otorgó la organización del campeonato en 2018.

Con estadios colmados, espectáculos musicales de talla internacional y la expectativa de millones de espectadores, la Copa Mundial 2026 comenzará a escribir este viernes uno de sus capítulos más simbólicos: el estreno de dos de sus tres anfitriones sobre el escenario más importante del fútbol.

En Bolivia, los aficionados podrán seguir las incidencias del torneo a través de la señal de televisión por cable de Entel, que transmitirá los 104 partidos de la Copa Mundial 2026.



