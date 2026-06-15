¡Sorpresa total!: España no pudo con Cabo Verde y protagonizó el primer 0-0 del Mundial

Cabo verde dio la primera gran sorpresa del Mundial 2026. Con un juego modesto pero ordenado, mucha resistencia física, un orden impecable y un arquero inspirado, logró empatar a una de las favoritas del torneo, la vigente campeona europea España.

Fue el primer partido que termina sin goles en lo que va del Mundial y puede mover, por completo, el tablero a futuro, puesto que ahora crecen las posibilidades de que España se cruce con Argentina en los 16avos de final. Claro, falta mucho y la 'Roja' buscará limpiar su imagen en los dos partidos que le quedan.

El partido se jugó al ritmo de la escuadra de Luis de la Fuente, privilegiando la circulación del balón y la posesión, mientras que el equipo africano se agrupó en su zona para aprovechar alguna falla defensiva de los europeos y concretar las escasas ocasiones que pudiese tener.

España no lograba profundizar y los caboverdianos se veían muy cómodos por la forma en que se estaba dando el partido. La línea de cuatro en el fondo, compuesta por Moreira, Borges, Pico y Lopes Cabral, estaba funcionando a la perfección.

La Roja europea intentaba abrirse paso con Pedri y las subidas de Marc Cucurella. Precisamente, este último se filtró por el espalda de la zaga, a los 39â€², para pivotear hacia el medio, donde estaba Ferrán Torres, quien le dio al travesaño. En el rebote, Mikel Oyarzábal cabeceó y el veterano portero Vozinha estuvo notable para mandarla al córner.

El mismo Torres lo tuvo cinco minutos más tarde y el meta africano estuvo muy atento. Luego, en los descuentos, otra atajada brillante del arquero evitó que Laporte abriera la cuenta. Parecía que España por fin despertaba de letargo.

El inicio del segundo tiempo mantuvo la tónica del final del primero, con los hispanos atacando y presionando un poco más para ser más profundos en el ataque. Esa fórmula empezó a dar resultados con el correr de los minutos y el desgaste de Cabo Verde al correr sin balón, pero igualmente lograron aguantar.

Los minutos pasaban y la resistencia se estaba tornando cada vez más heroica. Sin embargo, los europeos no lograban penetrar y De la Fuente demoró inexplicablemente los cambios hasta después de la pausa de hidratación. Lamine Yamal y Mikel Merino fueron las primeras alternativas que ingresaron.

De inmediato, el crack del Barcelona en su primera intervención generó peligro, cargándose por la derecha del ataque para moverse hacia adentro. Y así fue en cada balón que tocó. Sin embargo, los pupilos de Bubista se reforzaron en el fondo y aguantaron los embates con los 11 jugadores en el cuarto defensivo de la cancha.

A tres del final del tiempo reglamentario, el DT español mandó a Nico Williams al campo de juego, para buscar el ansiado tanto de la victoria. Sin embargo, en tan poco tiempo, fue muy escaso su aporte.

La aguerrida Cabo Verde se llevó un justo premio en un estreno en mundiales. Un equipo de mucho sacrificio y disciplina que supo resistir ante uno de los máximos candidatos al título e incluso pudo ganarlo en tiempos de descuento, pero su cabezazo , tras un tiro de esquina, fue directo a las manos del arquero español. El Grupo H queda abierto, que también conforman Uruguay y Arabia Saudita, queda muy abierto.