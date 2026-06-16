¡Sexta jornada de la Copa mundial!

Hoy, martes 16 de junio, se disputan partidos de gran nivel en el Mundial 2026 con los esperados debuts de las selecciones de Francia y Argentina, en una cartelera que contempla cuatro compromisos oficiales.

El subcampeón del mundo, Francia, abre las acciones de estos tres duelos principales enfrentando a Senegal en Nueva Jersey en una reedición de su histórico choque del año 2002. Más tarde, Irak y Noruega protagonizan un interesante duelo de estilos en la ciudad de Boston, donde el conjunto nórdico busca pisar fuerte desde el inicio de la fase de grupos.

Finalmente, el vigente campeón del mundo, Argentina, inicia la defensa de su título enfrentando a Argelia en Kansas City con Lionel Messi a la cabeza.