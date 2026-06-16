La vigente campeona del mundo y el verdugo de Bolivia hacen su debut en el Mundial

Fútbol
OXÍGENO
Publicado el 16/06/2026 a las 9h12
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La sexta jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con cuatro encuentros para completar la primera ronda de los Grupos I y J, entre los que se destacan las presentaciones de las selecciones finalistas de la pasada edición y también de Irak, quien fue el verdugo de Bolivia en el repechaje.

La jornada dará inicio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey con el duelo entre Francia y Senegal (15:00 HB); la primera cita de ese grupo la cerrarán, posteriormente, Irak ante Noruega en Boston (18:00 HB).

Irak fue la Selección que superó a Bolivia en la 'final' del repechaje (2-1), en un partido en el que la Verde mereció mejor suerte.

Empero, el plato fuerte del martes se vivirá a partir de las 21:00 (HB), cuando Argentina, la vigente campeona del mundo, encabezada por Lionel Messi se estrenará ante Argelia, en el primer cotejo del grupo J.

Argentina buscará romper una curiosa racha negativa: no ha podido ganar en su debut mundialista cuando llega a la cita como el campeón defensor.

La jornada concluirá en el Estadio Bahía de San Francisco cuando se enfrenten Austria y Jordania, que hará su primera incursión en una Copa Mundial (00:00 HB).

 

 

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