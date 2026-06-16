La vigente campeona del mundo y el verdugo de Bolivia hacen su debut en el Mundial

La sexta jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con cuatro encuentros para completar la primera ronda de los Grupos I y J, entre los que se destacan las presentaciones de las selecciones finalistas de la pasada edición y también de Irak, quien fue el verdugo de Bolivia en el repechaje.

La jornada dará inicio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey con el duelo entre Francia y Senegal (15:00 HB); la primera cita de ese grupo la cerrarán, posteriormente, Irak ante Noruega en Boston (18:00 HB).

Irak fue la Selección que superó a Bolivia en la 'final' del repechaje (2-1), en un partido en el que la Verde mereció mejor suerte.

Empero, el plato fuerte del martes se vivirá a partir de las 21:00 (HB), cuando Argentina, la vigente campeona del mundo, encabezada por Lionel Messi se estrenará ante Argelia, en el primer cotejo del grupo J.

Argentina buscará romper una curiosa racha negativa: no ha podido ganar en su debut mundialista cuando llega a la cita como el campeón defensor.

La jornada concluirá en el Estadio Bahía de San Francisco cuando se enfrenten Austria y Jordania, que hará su primera incursión en una Copa Mundial (00:00 HB).