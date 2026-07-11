Drama mundialista: ¡Hay alargue entre Argentina y Suiza!

El tiempo reglamentario no fue suficiente y el suspenso se estira en los cuartos de final. Tras un vibrante 1-1 en los 90 minutos, la Selección Argentina y Suiza deberán definir el pase a las semifinales en la prórroga.

La Albiceleste golpeó primero con un tempranero gol de cabeza de Alexis Mac Allister al minuto 10, tras una gran asistencia de Lionel Messi. Sin embargo, Suiza reaccionó en la segunda mitad y encontró la igualdad a los 67 minutos a través de Dan Ndoye. A pesar de jugar con un hombre menos desde el minuto 72 por la expulsión de Breel Embolo, el combinado helvético resistió replegado en su campo y logró forzar el tiempo extra.

Se vienen 30 minutos brutales de pura tensión en Kansas City. Argentina buscará aprovechar la superioridad numérica para evitar los penales, mientras que Suiza intentará aguantar la heroica. ¡El boleto para enfrentar a Inglaterra se define en el alargue!