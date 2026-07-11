¡Sufrido, agónico y glorioso! Julián y Lautaro rompen el maleficio suizo para citar a Argentina con Inglaterra

Tras intensas semanas de competencia y la vibrante definición de los octavos de final, la Copa del Mundo de la FIFA vive hoy, miércoles 8 de julio de 2026, su primera jornada de descanso oficial. Ver más Día de descanso en el Mundial: el balón se detiene antes de los cuartos de final

Argentina remontó un 0-2 en contra frente a Egipto para ganar 3-2 en un dramático partido de octavos de final del Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni sufrieron ante la efectividad de los "... Ver más ¡Épica remontada mundialista! Argentina reacciona a tiempo, vence 3-2 a Egipto y avanza a cuartos