¡Sufrido, agónico y glorioso! Julián y Lautaro rompen el maleficio suizo para citar a Argentina con Inglaterra
Fútbol
Publicado el 11/07/2026 a las 23h53
Argentina clasificó a las semifinales del Mundial 2026 tras derrotar 3-1 a Suiza en la prórroga en Kansas City, con goles decisivos de Julián Álvarez (112') y Lautaro Martínez (120+1'). El equipo albiceleste, que abrió el marcador con Alexis Mac Allister (10') y sufrió el empate de Dan Ndoye (67'), enfrentará a Inglaterra en la siguiente instancia.
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