España festeja su triunfo en la Copa del Mundo con sus fanáticos

La Delegación del Gobierno en Madrid ha cifrado en unas 120.000 personas las concentradas en la plaza de Cibeles para recibir a los campeones del mundo. Tras los actos oficiales en Zarzuela y La Moncloa, los jugadores están recorriendo las calles de la capital a bordo de un autobús descapotado. La celebración culminará en la Plaza de Cibeles con actuaciones de Arde Bogotá, Ana Mena y Aitana, entre otros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido a la selección española el juego, el esfuerzo y la victoria en el Mundial 2026 y lanza un desafío de cara al próximo campeonato. “¿Por qué no en 2030 soñar con que no hay dos sin tres; y encima siendo España país anfitrión del Mundial?”, ha preguntado ante jugadores, cuerpo técnico e invitados reunidos en los jardines de La Moncloa.