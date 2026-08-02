Always Ready vence a Bolívar y estira su ventaja como único líder del torneo

Always Ready es más puntero que nunca. El equipo 'millonario' se impuso por la mínima diferencia (1-0) a Bolívar en un partido bastante luchado en El Alto para estirar su ventaja como único líder del torneo 'todos contra todos' de la División Profesional.

El vigente campeón del fútbol boliviano se quedó con la victoria sobre el final del partido gracias a un tanto del mediocampista Pablo Rai Lima a los 77 minutos del compromiso en Villa Ingenio.

Always Ready sacó provecho del desgaste físico que tuvo Bolívar después de su participación en la Copa Sudamericana, donde los celestes vencieron a Gremio de Porto Alegre en territorio brasileño.

Con este triunfo, el cuadro 'millonario' sigue liderando el torneo de la División Profesional con 29 puntos, cinco más que su escolta The Strongest (24) y ocho unidades más que Bolívar (21), que se queda en el rezagado en el tercer puesto.