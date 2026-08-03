Cochabamba palpita con la Copa Sudamericana de Voleibol

Fútbol
Jeovana Bernabé
Publicado el 03/08/2026 a las 8h38
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Del 5 al 9 de este mes Cochabamba hará historia. Por primera vez una ciudad boliviana será sede de la Copa Sudamericana de Voleibol de la rama masculina. En la ocasión, la Selección nacional abrirá el torneo frente a Argentina, una de las candidatas para lograr el título subcontinental.

El evento, que se jugará en el país bajo estándares internacionales, pondrá al coliseo José Casto Méndez, ubicado en la colina de La Coronilla, en el centro del continente y servirá para que la organización muestre que está a la altura de escenificar un campeonato de estas características.

Además de la gloria regional, el torneo tiene importancia, pues entregará cupos directos al Mundial de Polonia, al Preolímpico de Río de Janeiro y a los Juegos Panamericanos Lima 2027, por lo que cada punto y cada set tendrán un valor de clasificación mayor.

La organización está a cargo de uno de los clubes que es referente del voleibol nacional, Olympic, de Cochabamba, cuyos directivos y fundadores se trazaron la meta de conseguir la sede del evento y ahora están en la última etapa de preparación para que el campeonato resulte “impecable”.

De acuerdo con Bernardo Pavisic, uno de los organizadores, la realización del campeonato demandará una inversión que supera el millón de bolivianos, que será cubierta con distintas actividades y la colaboración de la empresa privada y el Estado.

“Organizamos un gran evento deportivo, en el que la gente también tendrá la posibilidad de participar, además de visitar una gran feria que se tendrá alrededor del coliseo. La gente puede presenciar los partidos desde las 13:00 y también distraerse, serán jornadas inolvidables. El público puede comprar su abono a un precio de 250 bolivianos, pero también habrá entradas sueltas”, dijo Pavisic.

Agregó que este campeonato es “inédito, pues es la primera vez que Bolivia será sede de un evento en que se reparten cupos importantes, entre ellos la clasificación al Preolímpico 2027, que es clasificatorio para los Juegos Olímpicos 2028, Los Ángeles, deportivamente será un torneo de alto nivel de juego”.

Al ser un evento internacional, la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV), exige a la organización cumplir varios requisitos, como el hospedaje para las delegaciones, alimentación, además de pagar una franquicia, también, en el campo de juego se tendrá el “ojo de halcón”, que es una pantalla, que descarta la actuación de jueces de línea en los costados de la cancha.

“Fácilmente hablamos de una inversión de más de un millón de bolivianos, por delegación llegan más de 20 personas. Es una gran inversión, el motivo por el que asumimos el reto de organizar es que podemos sacar adelante este campeonato, con el apoyo de los socios, la empresa privada y el Estado”, agregó.

Pavisic, también hablo de la Selección nacional, explicó que el equipo trabaja con semanas de anticipación, al mando del entrenador Juan José Cobucci. “Son voleibolistas que tienen buena preparación quienes pueden dar sorpresas, tienen un buen nivel competitivo, que puede ingresar en el espacio que esperamos”.

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