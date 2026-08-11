Bolívar juega contra Sao Paulo en busca de sacar ventaja en el partido de ida de octavos de final

Bolívar jugará contra Sao Paulo esta noche en La Paz en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana; el encuentro comenzará a las 20:30 en el estadio Hernando Siles. El equipo celeste enfrentará a un rival con mejor presente que su anterior adversario, el Gremio.

Por segunda vez consecutiva el actual subcampeón nacional jugará contra un equipo brasileño en esta edición del torneo sudcontinental de clubes. En los playoffs previos a los octavos enfrentó a Gremio, al que eliminó tras ganar los dos partidos de la llave, 3-2 en La Paz y 1-0 en Porto Alegre.

Los refuerzos se adaptaron al juego del equipo, lo que fortalece su accionar en la competencia. El delantero colombiano Dairon Asprilla demostró sus condiciones, aunque mantiene una dura por la titularidad con el uruguayo Martín Cauteruccio y el dominicano Doyni Romero.

A ello se suma la recuperación de Jhon Velásquez, por lo que aparece como principal opción de recambio, por sobre Lucas Chávez y Bruno Miranda.

En la zona defensiva se afirmó la dupla de centrales Xavier Arreaga y Santiago Echevería, mientras que los hermanos José y Jesús Sagredo brindan un buen aporte en la marca y proyección.

La baja para este partido será la del volante de contención Leonel Justiniano, expulsado ante Gremio en Brasil, por lo que el principal hombre para esa labor será Ervin Vaca, mientras que el eje para la generación de juego ofensivo será Patricio Rodríguez.

La experiencia de Carlos Lampe en el arco será fundamental, más allá de algunos cuestionamientos que recibe.

Bolívar llega a este encuentro motivado también por su buena campaña en el campeonato nacional, porque ahora es segundo, una muestra de su regularidad.

La prueba de ahora es complicada, porque enfrentará a un rival que también marca buenas presentaciones en la Copa Sudamericana y en el campeonato brasileño, a diferencia de Gremio, que trata de evitar el descenso en su país.

El conjunto paulista avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana al haber ganado su serie en la fase de grupos y actualmente en el campeonato brasileño se encuentra en el duodécimo puesto con 26 puntos, contra 48 del puntero, Palmeiras.

Ayer viajó desde Sao Paulo hasta Santa Cruz, donde pernoctó y hoy, horas antes en encuentro, se trasladará a La Paz, con todo su potencial, incluidos Lucas Moura y Jonathan Calleri.