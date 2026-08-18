Bolívar ante Sao Paulo, una misión imposible por el pase a cuartos de Copa Sudamericana

Fútbol
Jeovana Bernabé
Publicado el 18/08/2026 a las 9h02
ESCUCHA LA NOTICIA

Sin margen para el error, Bolívar visitará hoy a Sao Paulo, de Brasil, en el encuentro de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido, que se jugará desde las 20:30 (HB), fue calificado como una misión difícil para el club paceño, pues está obligado a ganar, por cualquier marcador, para avanzar directamente a cuartos de final.

El equipo celeste se encuentra en Brasil desde el domingo, se entrenó en el país vecino al mando del técnico Alejandro Restrepo, quien se guarda sus fichas para el choque en el que no estará entre los titulares el volante, Leonel Justiniano, debido a que cumplirá un castigo por expulsión. No podrá jugar dos partidos oficiales controlados por la Conmebol.

Ayer, el plantel concluyó su trabajo en el Centro de Entrenamientos José Grava, del club Corinthians, donde el técnico ensayó en once inicial. Bolívar llegará a ese cotejo después de empatar en La Paz 1-1 con este rival, por lo que buscará sellar su pase con una victoria, pues otro empate, en el tiempo reglamentario, obligará a que la llave se defina desde el punto penal.

Una derrota lo dejará fuera de competencia. Los jugadores están convencidos que en Sao Paulo pueden “hacer historia” y retornar a La Paz con la clasificación, además los jugadores viajaron a Brasil después de lograr una importante victoria sobre San Antonio Bulo Bulo, en La Paz por el torneo nacional (4-1).

Para el encuentro, está por definirse si jugarán desde el inicio de juego Erwin Saavedra o Ervin Vaca. Los demás jugadores serán los mismos que enfrentaron a Sao Paulo en La Paz.

En la vereda del frente, el club Sao Paulo llegará a este encuentro después de empatar con Coritiba por el Brasileirao “A”. En la ocasión el técnico Dorival Júnior dijo que “volvimos a fallar. Tenemos que asumir la responsabilidad de todo esto; no tiene sentido poner excusas”.

Alineaciones

En este encuentro, ambos equipos saldrán al campo de juego con sus jugadores titulares.

Sao Paulo formará con Rafael; Lucas Ramón (Aurelio Buta), Robert Arbeloa, Domingos Duarte, Iago Borduchi, Damián Bobadilla, Pablo Maia, Marcos Antonio, Luciano, Newton y Jonathan Calleri. DT: Dorival Júnior.

Bolívar presentará a Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Xavier Arreaga, Santiago Echeverría, José Sagredo, Ervin Vaca (Erwin Saavedra), Robson Matheus Tomé, Carlos Melgar, Dairon Asprilla, Martín Cauteruccio y Patricio Rodríguez. DT.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Detienen a Fernando Cerimedo en el caso del intento de asesinato de Nadia Beller

Lo más compartido

1
El diésel para grandes consumidores pasa a valer Bs 18 por litro y el precio se calculará cada día
2
Riesgos domésticos 8 objetos del hogar que es mejor no limpiar con papel de cocina
3
San Antonio de Bulo Bulo se agranda, ahora representará a todo el trópico
4
Sectores cuestionan el DS 5676 y advierten efectos en precios y abastecimiento
5
Envían a 900 policías a la frontera con Perú para evitar actividades ilícitas

Más en Fútbol

17/08/2026
San Antonio de Bulo Bulo se agranda, ahora representará a todo el trópico
San Antonio pasará a representar a todo el trópico de Cochabamba y para ello volverá a jugar en esa región y cambiará su escudo.
Ver más
12/08/2026
Bolívar empata en casa ante Sao Paulo por la Sudamericana
Bolívar empató con Sao Paulo 1-1 ayer en La Paz, con lo que la llave de los octavos de final de la Copa Sudamericana queda abierta, pero el panorama es...
Ver más
Bolívar jugará contra Sao Paulo esta noche en La Paz en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana; el encuentro comenzará a las 20:30 en el estadio Hernando Siles.
Ver más
11/08/2026
Bolívar juega contra Sao Paulo en busca de sacar ventaja en el partido de ida de octavos de final
En Portada
18/08/2026 Seguridad
Detienen a Fernando Cerimedo en el caso del intento de asesinato de Nadia Beller
La noche de este lunes, la Policía Boliviana detuvo a Fernando Cerimedo, asesor del presidente Rodrigo Paz, bajo la sospecha de estar vinculado en el intento...
vista
17/08/2026 País
Frío y nieve azotan el sur de Potosí
Hay emergencia climática en todo el departamento y San Pablo de Lípez declara desastre municipal mediante una. Miles de animales están en peligro de perecer....
vista
17/08/2026 País
Tuto presenta propuesta de reforma parcial de la Constitución
Para efectivizarse necesita una ley sancionada por dos tercios de los parlamentarios. “Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional...
vista
17/08/2026 País
Gobierno sobre la propuesta de Tuto: el país necesita “soluciones de corto plazo”
“Que corra el curso legislativo real y ahí veremos en unos 5 a 10 años cómo vamos a discutir esa propuesta condicionada a una reforma a la Constitución",...
vista
17/08/2026 Economía
Fundación Jubileo justifica como necesario el ajuste de precio del diésel
“Hemos vivido una fantasía de 20 años de precios irreales, es cierto, había que ajustarlos, pero ese ajuste sin duda va a afectar también el sistema de precios...
vista
17/08/2026 Economía
La CAO rechaza ajuste de precio del diésel
Los productores agropecuarios cruceños advierten de posibles riesgos en el abastecimiento de alimentos y anuncian un congreso extraordinario para evaluar el...
vista
Actualidad
El Gobierno promulgó ayer el Decreto Supremo 5676, que fija que los grandes consumidores de diésel pagarán a partir de...
Ver más
18/08/2026 Economía
Grandes consumidores pagarán diésel a precio “referencial”; sectores rechazan
La Alcaldía de Colcapirhua comenzó a aplicar ayer un nuevo sistema de recolección diferenciada de residuos sólidos.
Ver más
18/08/2026 Cochabamba
Colcapirhua aplica un nuevo sistema de recojo diferenciado de basura
La concejal Leydi Santos denunció ayer que algunas autoridades del Legislativo municipal impulsan presuntamente la...
Ver más
18/08/2026 Cochabamba
Denuncian intento de “golpe municipal” después de fallas y apagón en Urkupiña
Luego de la liberación, el fin de semana, de Adrián Lema, único preso con detención preventiva por tráfico ilegal de...
Ver más
18/08/2026 Seguridad
Tras liberación de detenido por tráfico de oro, suman casos que no se resuelven
Deportes
Sin margen para el error, Bolívar visitará hoy a Sao Paulo, de Brasil, en el encuentro de vuelta de octavos de final de...
Ver más
18/08/2026 Fútbol
Bolívar ante Sao Paulo, una misión imposible por el pase a cuartos de Copa Sudamericana
San Antonio pasará a representar a todo el trópico de Cochabamba y para ello volverá a jugar en esa región y cambiará...
Ver más
17/08/2026 Fútbol
San Antonio de Bulo Bulo se agranda, ahora representará a todo el trópico
Bolivia tiene una nueva campeona de América. La deportista Laura Flores conquistó la medalla de oro en el Campeonato...
Ver más
16/08/2026 Multideportivo
La boliviana Laura Flores gana la medalla de oro en el Panamericano de Kickboxing
Ni el frío intenso del altiplano apagó la fiesta en Tiwanaku. Ayer, el templo de Kalasasaya se convirtió en el corazón...
Ver más
13/08/2026 Multideportivo
El fuego suramericano es encendido en Tiwabaku para los Juegos de Santa Fe 2026
Tendencias
Bolivia conmemoró sus 201 años de independencia en medio de un escenario político y social profundamente complejo.
Ver más
16/08/2026 Interesante
Miroslava Fernández analiza el rumbo de Bolivia en Pódcast Los Tiempos
El estudio, publicado en la revista BMC Medicine, analizó durante ocho años los hábitos de 59.000 adultos del Reino...
Ver más
13/08/2026 Salud
Cómo la intensidad y el tipo de ejercicio influyen en la prevención del cáncer
En medio del atardecer se hizo la noche. Un eclipse solar sumió ayer en la oscuridad desde los confines del Ártico ruso...
Ver más
13/08/2026 Interesante
Eclipse solar regala a millones de europeos una fugaz noche
Hoy tendrá lugar un eclipse solar total, un evento que ocurre cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol y...
Ver más
12/08/2026 Interesante
Unos 55 países observarán el eclipse de Sol número 16 del siglo XXI, no será visible desde Bolivia
Doble Click
La muestra exhibirá durante 15 días la obra del ganador del Concurso Municipal de Artes Plásticas "Salón Municipal 14...
Ver más
17/08/2026 Cultura
Gilmer Rojas expone en el ‘Gíldaro Antezana’
El pianista germano llega por primera vez con el propósito de conquistar al público cochabambino. Mientras Anima Cantis...
Ver más
17/08/2026 Cultura
Agenda: El pianista Marcus Schinkel y Anima Cantis destacan en la cartelera
Este sábado 22 de agosto, el Ensamble Orquestal Anima Cantis presenta su segunda temporada de conciertos 2026, con el...
Ver más
17/08/2026 Cultura
Ensamble Anima Cantis estrena el concierto para Piano y Orquesta Op. 28
Hoy nos detenemos ante un fenómeno que ha sacudido las librerías: “Comerás flores”. No es solo una novela debut; es un...
Ver más
17/08/2026 Cultura
‘Comerás flores’ de Lucía Solla Sobra: del deslumbramiento al abismo