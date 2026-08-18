Bolívar ante Sao Paulo, una misión imposible por el pase a cuartos de Copa Sudamericana

Sin margen para el error, Bolívar visitará hoy a Sao Paulo, de Brasil, en el encuentro de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido, que se jugará desde las 20:30 (HB), fue calificado como una misión difícil para el club paceño, pues está obligado a ganar, por cualquier marcador, para avanzar directamente a cuartos de final.

El equipo celeste se encuentra en Brasil desde el domingo, se entrenó en el país vecino al mando del técnico Alejandro Restrepo, quien se guarda sus fichas para el choque en el que no estará entre los titulares el volante, Leonel Justiniano, debido a que cumplirá un castigo por expulsión. No podrá jugar dos partidos oficiales controlados por la Conmebol.

Ayer, el plantel concluyó su trabajo en el Centro de Entrenamientos José Grava, del club Corinthians, donde el técnico ensayó en once inicial. Bolívar llegará a ese cotejo después de empatar en La Paz 1-1 con este rival, por lo que buscará sellar su pase con una victoria, pues otro empate, en el tiempo reglamentario, obligará a que la llave se defina desde el punto penal.

Una derrota lo dejará fuera de competencia. Los jugadores están convencidos que en Sao Paulo pueden “hacer historia” y retornar a La Paz con la clasificación, además los jugadores viajaron a Brasil después de lograr una importante victoria sobre San Antonio Bulo Bulo, en La Paz por el torneo nacional (4-1).

Para el encuentro, está por definirse si jugarán desde el inicio de juego Erwin Saavedra o Ervin Vaca. Los demás jugadores serán los mismos que enfrentaron a Sao Paulo en La Paz.

En la vereda del frente, el club Sao Paulo llegará a este encuentro después de empatar con Coritiba por el Brasileirao “A”. En la ocasión el técnico Dorival Júnior dijo que “volvimos a fallar. Tenemos que asumir la responsabilidad de todo esto; no tiene sentido poner excusas”.

Alineaciones

En este encuentro, ambos equipos saldrán al campo de juego con sus jugadores titulares.

Sao Paulo formará con Rafael; Lucas Ramón (Aurelio Buta), Robert Arbeloa, Domingos Duarte, Iago Borduchi, Damián Bobadilla, Pablo Maia, Marcos Antonio, Luciano, Newton y Jonathan Calleri. DT: Dorival Júnior.

Bolívar presentará a Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Xavier Arreaga, Santiago Echeverría, José Sagredo, Ervin Vaca (Erwin Saavedra), Robson Matheus Tomé, Carlos Melgar, Dairon Asprilla, Martín Cauteruccio y Patricio Rodríguez. DT.