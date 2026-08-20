Inauguran la primera cancha FIFA Arena en la zona de Munaypata, en La Paz

El proyecto de la FIFA para formar jugadores, pero sobre todo buenas personas, según su declaración, se plasma en La Paz, con la inauguración de una cancha en Munaypata, La Paz.

Se trata de la cancha FIFA Arena para fútbol 7, destinada a la formación de deportistas.

“Lo que queremos ver es que se utilice la cancha no solamente para enseñar fútbol, sino lecciones de vida y que impacte en la comunidad de la zona”, manifestó Jair Bertoni, representante de la FIFA, en la inauguración.

“Queremos que los niños sean ciudadanos de bien de La Paz y Bolivia, el fútbol es una escuela de vida, enseña valores”, añadió el argentino, quien ocupa el cargo de director de Federaciones Miembro de la FIFA.

Bolivia es uno de los primeros países beneficiados con el proyecto FIFA Arena. “El proyecto inicial es construir 1.000 canchas como ésta, dos por federación nacional, pero si hay la propuesta para beneficiar a otras abiertas estamos abiertos”, manifestó.

Las medidas de la cancha son de 40 por 20 metros y podrá ser utilizada por los niños y jóvenes de la zona, especialmente de los colegios aledaños. No solamente se llevará adelante la formación de futbolistas, sino también diversos torneos. La inversión fue de 60 mil dólares, dijo Bertoni.

En la inauguración participaron además el alcalde de La Paz, César Dockweiler; del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, y del director de Desarrollo de la FBF, Pablo Escobar.

“Coordinamos con la FBF y nos comprometimos para trabajar por el fútbol en La Paz y éste es el primer paso de muchos sueños que tenemos”, manifestó Dockweiler. La principal autoridad edil paceña también señaló que se escogió a la zona de Munaypata por ser “un semillero del fútbol” de sede del gobierno, como también por tratarse de “una zona que goza de infraestructura, seguridad y donde se puede trabajar con comodidad”.

La cancha es de césped sintético, cuanta vestuarios, sanitarios y graderías, y próximamente tendrá iluminación nocturna, de acuerdo con el Alcalde.

Infraestructura

Por su parte, el presidente de la FBF señaló que la entidad trabaja para dotar de 35 canchas a las nueve asociaciones departamentales del país, cinco para cada una, que serán inauguradas este año. También se trabaja para desarrollar proyectos de infraestructura deportiva en todo el país.