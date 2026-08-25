Caen otros dos entrenadores; ya suman 34 los despedidos en los clubes de la División Profesional

Fútbol
Julio Céspedes Inda
Publicado el 25/08/2026 a las 8h53
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Mauricio Soria fue destituido de Always Ready y Giancarlo Umaña, de Aurora. Con ellos son 34 los directores técnicos que quedaron fuera de los clubes, por el momento, en esta gestión.

Entre la pretemporada, el desarrollo del campeonato, el inicio de la Copa nacional y la participación de los equipos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana la cantidad de entrenadores desvinculados es notable.

Los procesos se cortan con facilidad, incluso con un balance positivo, solo por una derrota, un resultado adverso o finalmente porque no se dio un triunfo, que estaba en los cálculos o en la lógica.

Eso aconteció con el cochabambino Mauricio Soria, quien quedó fuera de Always Ready luego del empate con Real Tomayapo 1-1 en Tarija el domingo.

El equipo paceño era el gran favorito para la victoria por ser el puntero en la tabla y al no poder vencer a uno de los equipos que se ubica en los últimos lugares fue despedido por el presidente del club, Andrés Costa. Soria dirigió 10 partidos y se marcha invicto.

“Esto es algo que se podía esperar, yo quise cambiar la historia, ayudar a que el club se ordene, a que se haga otro tipo de situaciones, pero se dieron así las cosas y no entiendo por qué”, comentó ayer Soria luego de su llegada al aeropuerto de El Alto.

Hizo mención a cómo estaba Alwaya Ready en el campeonato y cómo lo deja ahora. “Yo llegué cuando el equipo estaba en el segundo lugar, a tres puntos del primero, hoy está puntero con dos puntos de ventaja, ganamos siete partidos y empatamos tres, hemos convertido 28 goles y recibimos ocho”.

Consideró que los dirigentes de Always Ready se manejan de acuerdo con sus “sensaciones”, algo que no entiende, ni comparte, pero que no le queda otra que “acatar la determinación”.

Dijo que los jugadores de la banda roja se reunieron y pidieron su continuidad, aunque ese planteamiento no cambió la decisión de Costa.

Lo de Umaña es más entendible, porque Aurora sufrió un bajón en sus anteriores partidos, incluso ya se habló de su salida, pero se mantuvo al frente del equipo, aunque los resultados en contra siguieron y el equipo cayó al séptimo puesto. El principal candidato para reemplazar al colombiano son Humberto Viviani y Robledo.

Sobre la intolerancia con los entrenadores, Robledo dijo que “en todos los lugares suceden cosas así, aunque acá hay menos tolerancia, somos resultadistas, pero uno sabe cómo son las cosas; a veces los resultados acompañan y a veces no”.

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