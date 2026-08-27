Empresarios argentinos revelan “negociados” en el fútbol

Hugo y Mariano Jinkis, padre e hijo argentinos investigados por corrupción en el fútbol mundial, alcanzaron un acuerdo de procesamiento diferido con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para resolver los cargos de soborno presentados hace más de una década, informó The New York Times. Ambos comparecerán hoy ante un tribunal federal en Brooklyn para comunicar el acuerdo al juez de EEUU.

Según los fiscales, los Jinkis admitirán haber pagado “decenas de millones de dólares en sobornos comerciales” a funcionarios de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y de la Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) a cambio de derechos de televisión y patrocinio de torneos.

Los Jinkis usaron el sistema financiero de EEUU “para transferir decenas de millones de dólares” en contratos aunque luego las organizaciones de fútbol recibieron menos de ese valor y otras transacciones relacionadas con “soborno comercial”.

Los pagos comenzaron en la década de los 90 y se extendieron hasta 2015, año en que ambos fueron imputados como parte de la investigación del Departamento de Justicia sobre la corrupción en la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial.

Los términos del acuerdo no se hicieron públicos, aunque este tipo de arreglos suele permitir que los cargos sean retirados si los acusados cumplen una serie de condiciones. Los abogados de los hombres no respondieron a las solicitudes de comentario.

Los Jinkis se entregaron a la Justicia de Argentina en junio de 2015 y quedaron detenidos mientras se tramitaba una extradición a EE.UU. a la que se opuso su defensa; dos meses después fueron excarcelados bajo ciertas condiciones, como permanecer en arresto domiciliario.

En mayo, The New York Times reveló que ambos habían viajado a Nueva York ese mes para mantener negociaciones secretas con los fiscales.

A la fecha, el gobierno federal ha obtenido más de dos decenas de condenas en esta causa de larga data. Varios acusados cumplieron penas de prisión, mientras que muchos otros acordaron cooperar, pagar multas elevadas y actuar como testigos en juicios.

Los Jinkis, en contraste, no enfrentarían tiempo en prisión. Los fiscales presentarán un nuevo cargo contra ambos, ante el cual se declararán inocentes formalmente hoy. No está claro si el acuerdo incluirá sanciones económicas o restituciones, aunque estas condiciones son frecuentes.