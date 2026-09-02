El Tribunal de Ética de la FBF lleva adelante un proceso en contra de Óscar Villegas

Fútbol
Julio Céspedes Inda
Publicado el 02/09/2026 a las 9h20
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El Tribunal de Ética, de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) admitió una demanda en contra del seleccionador nacional, Óscar Villegas, debido a un préstamo de dinero que hizo al club Oriente Petrolero.

La denuncia fue hecha por el abogado Víctor Hugo Pérez Justiniano, en su calidad de socio de Oriente Petrolero, por supuestos actos de corrupción.

La denuncia y por el mismo motivo también va en contra de Ronald Raldes, René Urioste, Mari Cruz Gisela Aguilar y Christian Figueroa, presidente, vicepresidentes y director ejecutivo del club verdolaga, respectivamente.

El Tribunal resolvió iniciar un procedimiento de instrucción, mediante el que abrió un proceso de investigación por “supuesto actos de corrupción, cohecho y ejercicio abusivo del cargo”. Los denunciados tienen plazo hasta el viernes 18 para informar sobre su posición con relación a la denuncia y presentar “cualquier medio probatorio relevante”.

El Tribunal de Ética resolvió diferir las medidas provisionales hasta que concluya de la primera audiencia del trámite.

Más datos

Además, el organismo remitió el auto de apertura a conocimiento del Presidente y el Gerente General de la FBF.

Los miembros del Tribunal de Ética son Bernarda Flores, presidenta; Marco Moscatell, vicepresidente; Daniel Tejada, Clever Salazar y Mercedes Sanjinés, vocales. Todos firmaron la resolución.

El monto que Villegas habría prestado a Oriente asciende a 420 mil bolivianos. El club cruceño necesitaba recursos para cumplir sus obligaciones económicas, entre ellas pagar sueldos a los jugadores de su primer equipo.

La información sobre el préstamo se conoció hace unas semanas, mientras Óscar Villegas guardaba silencio.

Ahora se verá forzado a declarar ante el Tribunal de Ética, que deberá definir su acción, en caso de comprobarse, contraviene al Código de Ética, que debe preservar a la gente ligada al fútbol, de acuerdo con sus vocales.

El seleccionador aún no se ha pronunciado publicamente sobre este presunto préstamo.

Partido

La Selección Nacional jugará un partido amistoso contra Paraguay el 27 de este mes en Washington, Estados Unidos. La FBF pretende que la Verde dispute otros dos encuentros de preparación por esas fechas en ese país. En los días anteriores, la Selección boliviana se entrenaría en Santa Cruz de la Sierra.

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