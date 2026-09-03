Aurora empata con FC Universitario y es puntero del Grupo A

Aurora se puso como único líder del Grupo A de la Copa Bolivia con el empate que logró con FC Universitario (1-1), el pasado martes por en el estadio Félix Capriles por la segunda fecha del torneo y en el debut de Julio César Baldivieso como gerente deportivo del Equipo del Pueblo.

Baldivieso, quien hasta hace unos días era DT de Gualberto Villarroel San José, arregló con Aurora para ser su gerente deportivo y en esta jornada vio el cotejo desde las tribunas, en las que no estuvo nada conforme en gran parte del partido por el desempeño del plantel, hasta que logró la igualdad.

Con la paridad el Equipo del Pueblo llegó a los cuatro puntos para colocarse en la cima de su grupo, mientras que el cuadro de Vinto sumó su primer punto en el Grupo C.

El primer tiempo, a los ocho minutos, se abrió el marcador por medio de Lucas Cabrera, quien puso en ventaja al cuadro de Vinto con su remate que se dio tras un rechazo del arquero Rubén Cordano por el disparo previo de Oswaldo Blanco.

A los 19’ llegó la reacción de Aurora con un pase que iba para Sebastián Viviani, pero José Pinto intervino y mandó afuera la pelota cuando estaba a punto de llegar el empate.

La segunda mitad fue mucho más entretenida, pues ambos equipos no se guardaron nada para llegar al gol.

Los auroristas intentaron reaccionar con el remate de Jhon Rangel, pero su disparo se fue desviado (50’).

La respuesta de los de Vinto se dio con un contragolpe de Felipe Pasadore, pero Cordano lo despejó con las piernas (58’).

A los 67’ el Equipo del Pueblo recibió un penal a favor por la jugada peligrosa que cometió Didí Torrico sobre Rangel, quien pateó la pelota de una manera displicente y la mandó al travesaño (70’).

El cotejo siguió y a los 83’ Aurora logró la paridad con un golazo de Harrinson Mojica, quien de zurda y desde unos 20 metros mandó la pelota al ángulo izquierdo del arquero.