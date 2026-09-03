Bolívar derrota a Gualberto Villarroel-SJ como visitante y se afianza en el torneo profesional

Fútbol
Julio Céspedes Inda
Publicado el 03/09/2026 a las 8h56
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Bolívar venció a Gualberto Villarroel-SJ por 1-0 en Oruro ayer en un encuentro reprogramado de la primera fecha de la Copa de la División Profesional.

Fue superior el conjunto paceño, pese a que en ciertos momentos debió esforzarse al máximo, especialmente en el primer tiempo, frente al local que no tuvo los argumentos suficientes para lograr un mejor resultado.

Pese a contar con un nuevo director técnico, Humberto Viviani, Gualberto Villarroel-SJ no puede afirmarse en la competencia nacional, tanto en el torneo de todos contra todos como en la Copa.

Inclusive Bolívar actuó con un jugador menos durante unos 20 minutos, pero el elenco orureño tuvo la fuerza necesaria para hacerle frente a la Academia y cayó en el estadio Jesús Bermúdez.

Bolívar sufrió la expulsión del volante de contención Leonel Justiniano a los 29’, mientras que en Gualberto Villarroel-SJ fue sancionado con tarjeta roja el lateral izquierdo Sebastián Villarroel, a los 50 minutos.

El local sintió en mayor medida la falta de un jugador, pese a las variantes para rearmar el equipo.

La diferencia entre un conjunto grande y otro chico, como también la actualidad de ambos se plasmó en el encuentro; aunque el dueño de casa se salvó de perder por mayor cantidad de goles.

El único tanto fue anotado por el delantero argentino Damián Batallini, a los 69 minutos, de penal.

Es un aliciente para este futbolista, quien volvió a jugar en Bolívar hace un mes tras estar ocho fuera de las canchas por una grave lesión.

Batallini inicialmente estuvo en la banca de suplentes e ingresó a la cancha a los 66’, en reemplazo del lateral derecho Luis Paz, y tres minutos después anotó.

Esa variante se dio para dar mayor potencia al ataque, sector en el que tuvieron su oportunidad varios jugadores, pero que en esta ocasión les faltó efectividad.

Bolívar sumó su segunda victoria en este torneo en igual número de partidos jugados. En su primer cotejo venció a The Strongest (4-2). La Academia jugó este cotejo con uniforme guinda. El entrenador Alejandro Restrepo quedó conforme, aunque con sabor a poco por la cantidad de goles. El arquero David Akologo, del local, cumplió una buena actuación.

El experimentado Carlos Lampe, de igual manera tuvo buenas intervenciones en Bolívar, por lo que mantuvo su arco en cero. El mediocampista ofensivo ecuatoriano Billy Arce volvió a tener una buena actuación.

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