Bolívar visitará a Independiente y Always Ready a Oriente Petrolero el domingo

Fútbol
Jeovana Bernabé
Publicado el 04/09/2026 a las 9h00
ESCUCHA LA NOTICIA

Bolívar y Always Ready comandan el torneo todos de contra todos de la División Profesional. Cada equipo suma 36 puntos, pero las posiciones varían por la diferencia de goles, el primero tiene +25 y el segundo +23. Mientras que The Strongest los escolta con 33 unidades y es otro de los equipos que tiene posibilidades reales de luchar por el título.

Completan la zona de clasificación Oriente Petrolero, Independiente, Guabirá y Real Potosí. Con ese panorama, hoy se iniciará la décimo octava fecha del torneo, con el partido que sostendrán Totora Real Oruro y San Antonio, en el estadio Jesús Bermúdez, de Oruro, desde las 15:00.

Para hoy se programó otro partido, que se disputará en el estadio Municipal, de Villa Ingenio, El Alto, donde se enfrentarán ABB y FC Universitario desde las 17:15. El visitante ocupa el último puesto de la tabla de posiciones con 14 puntos, mientras que el local ocupa el duodécimo lugar, con 17.

Bolívar

Bolívar enfrentará el domingo a Independiente después de ganarle a ABB por 4 a 1 en el estadio Hernando Siles, el 27 de agosto, en un partido en el que hubo ausentes por lesiones. Para el próximo compromiso, el técnico AlRestrepo anticipó cambios en su alineación titular.

Entretanto, el cuerpo técnico del plantel local anticipó que espera la recuperación de Diego Navarro, Saúl Torres y Gilbert Álvarez, cuyas actuaciones están en duda. Los sucrenses están convencidos de que el domingo jugarán un encuentro “complicado”, ante un rival que tiene seguidores en Sucre. El cotejo se jugará desde las 15:00 en el estadio Patria.

Always Ready

El panorama es más complicado para Always Ready, pues además de que su directorio presiona a los jugadores, el equipo está obligado a ganar a Oriente Petrolero en Santa Cruz, para recuperar el primer puesto de la tabla de posiciones.

Los jugadores mencionaron que están concentrados en ese cotejo que se disputará el sábado desde las 19:30 en el estadio Tahuichi.

The Strongest

Entretanto, The Strongest espera la visita de Real Tomayapo, en cotejo que fue programado para jugarse el domingo desde las 18:00. El horario fue modificado porque en esa jornada se celebra el Día del Peatón y Ciclista, por lo que no habrá circulación vehicular. Los dirigentes convocaron a los hinchas para que apoyen a su equipo, por lo que para ese día habrá “gancho” o dos por uno.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Irán advierte de que cambió su “doctrina de defensa” y dará una respuesta arrolladora a EEUU
2
La OEA respalda al Gobierno y apoya el diálogo para enfrentar nuevas crisis
3
Diálogo con sectores desactiva tres bloqueos en vías cruceñas
4
Fiscalía amplía investigación contra Cerimedo por otros cuatro delitos
5
Intervienen la ANH para facilitar la importación de combustibles al país

Lo más compartido

1
Tras acuerdo, levantan bloqueos en San Julián y Cuatro Cañadas; Yapacaní mantiene la medida
2
Presunto sicario afirma que se entregará y presentará pruebas sobre el caso Beller
3
Dos pichones de paraba azul nacen por primera vez en una caja nido en el Pantanal boliviano
4
Irán informa de 18 muertos y 108 heridos tras ataques de EEUU
5
Dos pichones de paraba azul nacen por primera vez en una caja nido en el Pantanal boliviano

Más en Fútbol

03/09/2026
Bolívar derrota a Gualberto Villarroel-SJ como visitante y se afianza en el torneo profesional
Bolívar venció a Gualberto Villarroel-SJ por 1-0 en Oruro ayer en un encuentro reprogramado de la primera fecha de la Copa de la División Profesional.
Ver más
03/09/2026
Aurora empata con FC Universitario y es puntero del Grupo A
Aurora se puso como único líder del Grupo A de la Copa Bolivia con el empate que logró con FC Universitario (1-1), el pasado martes por en el estadio Félix...
Ver más
El Tribunal de Ética, de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) admitió una demanda en contra del seleccionador nacional, Óscar Villegas, debido a un préstamo de dinero que hizo al club Oriente...
Ver más
02/09/2026
El Tribunal de Ética de la FBF lleva adelante un proceso en contra de Óscar Villegas
El Tribunal de Ética, de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) admitió una demanda en contra del seleccionador nacional, Óscar Villegas, debido a un préstamo de dinero que hizo al club Oriente...
Ver más
02/09/2026
El Tribunal de Ética de la FBF lleva adelante un proceso en contra de Óscar Villegas
Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, decidió retirarse de la Selección Argentina, anunció ayer el propio deportista en las redes sociales.
Ver más
01/09/2026
Adiós: Lionel Messi se retira de la Selección Argentina después de seis campeonatos mundiales
Bolívar dominó el clásico nacional con autoridad y golpeó primero en el estadio Hernando Siles. La velocidad de los atacantes sorprendió a The Strongest desde el inicio y dejó sin respuestas a su...
Ver más
31/08/2026
Bolívar domina el clásico nacional y gana por goleada en el Siles
En Portada
04/09/2026 País
Rodrigo Paz afirma que "la subvención nos está matando" y liberará la importación de combustible "de forma ordenada"
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, alertó que la subvención a los combustibles está "matando" a Bolivia y afirmó que acabar con ese sistema debe...
vista
04/09/2026 País
Paz alerta que habrá un nuevo intento de "Golpe de Estado" en "pocos meses" y pide apoyo
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, alertó este viernes que "en pocos meses" habrá un nuevo intento de "Golpe de Estado" en contra de su Gobierno y, por eso...
vista
04/09/2026 Seguridad
Acribillado en el Urubó llevaba Bs 6.000 adheridos al cuerpo y tenía antecedentes por narcotráfico
El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, David Gómez, brindó un informe de las investigaciones sobre el hombre que murió acribillado la noche...
vista
04/09/2026 País
Diálogo con sectores desactiva tres bloqueos en vías cruceñas
El Gobierno y los interculturales de Yapacaní alcanzaron este jueves un acuerdo para levantar el bloqueo instalado en la carretera y que ingresó a su segundo...
vista
04/09/2026 País
La OEA respalda al Gobierno y apoya el diálogo para enfrentar nuevas crisis
El informe de la misión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), presentado ayer ante el Consejo Permanente, respaldó el mandato...
vista
04/09/2026 Seguridad
Fiscalía amplía investigación contra Cerimedo por otros cuatro delitos
Legitimación de ganancias ilícitas, usurpación de funciones, falsedad material y uso de instrumento falsificado, son los  nuevos otros cuatro  delitos por los...
vista
Actualidad
La abogada Nadia Beller afirmó este viernes que el asesor político argentino, Fernando Cerimedo, era el "mandamás" en...
Ver más
04/09/2026 País
Beller afirma que Cerimedo era el "mandamás" en YPFB y tomaba decisiones sobre los cargos
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, alertó este viernes que "en pocos meses" habrá un nuevo intento de "Golpe de...
Ver más
04/09/2026 País
Paz alerta que habrá un nuevo intento de "Golpe de Estado" en "pocos meses" y pide apoyo
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, alertó que la subvención a los combustibles está "matando" a Bolivia y afirmó...
Ver más
04/09/2026 País
Rodrigo Paz afirma que "la subvención nos está matando" y liberará la importación de combustible "de forma ordenada"
El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, David Gómez, brindó un informe de las investigaciones sobre el...
Ver más
04/09/2026 Seguridad
Acribillado en el Urubó llevaba Bs 6.000 adheridos al cuerpo y tenía antecedentes por narcotráfico
Deportes
Bolívar y Always Ready comandan el torneo todos de contra todos de la División Profesional. Cada equipo suma 36 puntos...
Ver más
04/09/2026 Fútbol
Bolívar visitará a Independiente y Always Ready a Oriente Petrolero el domingo
El boliviano superó las dos primeras rondas del torneo portugués y con ello se metió entre los ocho mejores de la...
Ver más
03/09/2026 Tenis
Hugo Dellien accede a los cuartos de final del Challenger de Porto
Aurora se puso como único líder del Grupo A de la Copa Bolivia con el empate que logró con FC Universitario (1-1), el...
Ver más
03/09/2026 Fútbol
Aurora empata con FC Universitario y es puntero del Grupo A
Bolívar venció a Gualberto Villarroel-SJ por 1-0 en Oruro ayer en un encuentro reprogramado de la primera fecha de la...
Ver más
03/09/2026 Fútbol
Bolívar derrota a Gualberto Villarroel-SJ como visitante y se afianza en el torneo profesional
Tendencias
Saturnina y Avelino apenas comienzan a descubrir el mundo, pero su nacimiento ya marca un hito para la conservación de...
Ver más
04/09/2026 Medio Ambiente
Dos pichones de paraba azul nacen por primera vez en una caja nido en el Pantanal boliviano
Saturnina y Avelino apenas comienzan a descubrir el mundo, pero su nacimiento ya marca un hito para la conservación de...
Ver más
03/09/2026 Medio Ambiente
Dos pichones de paraba azul nacen por primera vez en una caja nido en el Pantanal boliviano
Dormir con la ventana abierta parece una decisión menor, casi instintiva. Pero la ciencia acumulada en los últimos años...
Ver más
02/09/2026 Salud
Cuál es el verdadero impacto de dormir con la ventana abierta en el organismo
Amedida que aumenta la expectativa de vida, muchas personas atraviesan un momento de replanteo cuando se cumplen los...
Ver más
01/09/2026 Salud
Por qué encontrar un nuevo propósito, después de los 50 años es clave la salud
Doble Click
Tatiana Marset informó este viernes que decidió no asumir como reina de la comparsa Las Tremendas de Santa Cruz....
Ver más
04/09/2026 Farándula
"Fue una decisión personal": Tatiana Marset renuncia a ser reina de 'Las Tremendas'
“Tras las huellas de un dinosaurio es un documental boliviano dirigido por Viviana Saavedra que relata la vida y el...
Ver más
04/09/2026 Cine
Tras las huellas de un dinosaurio, el filme que refleja la historia de Henry Saavedra
Unos 40 artistas plásticos tomarán  parte de la exposición “Sol de septiembre” que se inaugura  mañana en el salón...
Ver más
03/09/2026 Cultura
Exposición Sol de septiembre rinde homenaje a Cochabamba
El cortometraje boliviano 'Thaqhata' alcanzó su primera estrella en el contexto universal en el Festival Internacional...
Ver más
02/09/2026 Cultura
Filme "Thaqhata" conquista su primer galardón internacional y va por más