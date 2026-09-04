Bolívar visitará a Independiente y Always Ready a Oriente Petrolero el domingo

Bolívar y Always Ready comandan el torneo todos de contra todos de la División Profesional. Cada equipo suma 36 puntos, pero las posiciones varían por la diferencia de goles, el primero tiene +25 y el segundo +23. Mientras que The Strongest los escolta con 33 unidades y es otro de los equipos que tiene posibilidades reales de luchar por el título.

Completan la zona de clasificación Oriente Petrolero, Independiente, Guabirá y Real Potosí. Con ese panorama, hoy se iniciará la décimo octava fecha del torneo, con el partido que sostendrán Totora Real Oruro y San Antonio, en el estadio Jesús Bermúdez, de Oruro, desde las 15:00.

Para hoy se programó otro partido, que se disputará en el estadio Municipal, de Villa Ingenio, El Alto, donde se enfrentarán ABB y FC Universitario desde las 17:15. El visitante ocupa el último puesto de la tabla de posiciones con 14 puntos, mientras que el local ocupa el duodécimo lugar, con 17.

Bolívar

Bolívar enfrentará el domingo a Independiente después de ganarle a ABB por 4 a 1 en el estadio Hernando Siles, el 27 de agosto, en un partido en el que hubo ausentes por lesiones. Para el próximo compromiso, el técnico AlRestrepo anticipó cambios en su alineación titular.

Entretanto, el cuerpo técnico del plantel local anticipó que espera la recuperación de Diego Navarro, Saúl Torres y Gilbert Álvarez, cuyas actuaciones están en duda. Los sucrenses están convencidos de que el domingo jugarán un encuentro “complicado”, ante un rival que tiene seguidores en Sucre. El cotejo se jugará desde las 15:00 en el estadio Patria.

Always Ready

El panorama es más complicado para Always Ready, pues además de que su directorio presiona a los jugadores, el equipo está obligado a ganar a Oriente Petrolero en Santa Cruz, para recuperar el primer puesto de la tabla de posiciones.

Los jugadores mencionaron que están concentrados en ese cotejo que se disputará el sábado desde las 19:30 en el estadio Tahuichi.

The Strongest

Entretanto, The Strongest espera la visita de Real Tomayapo, en cotejo que fue programado para jugarse el domingo desde las 18:00. El horario fue modificado porque en esa jornada se celebra el Día del Peatón y Ciclista, por lo que no habrá circulación vehicular. Los dirigentes convocaron a los hinchas para que apoyen a su equipo, por lo que para ese día habrá “gancho” o dos por uno.