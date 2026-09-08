Bolivia debutará contra Argentina en el Sudamericano de la Liga de Fútbol Playa

Fútbol
Jeovana Bernabé
Publicado el 08/09/2026 a las 8h36
ESCUCHA LA NOTICIA

Con la participación de las selecciones de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, el miércoles en la Villa Deportiva Abraham Telchi, de Santa Cruz de la Sierra comenzará el Campeonato Sudamericano Liga Evolución de Fútbol Playa Zona Sur, evento que está reservado para las categorías Sub-20 y Absoluta, rama masculina.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) supervisará el evento que busca impulsar la disciplina en la región y dar rodaje internacional a los jugadores jóvenes y experimentados.

La modalidad del campeonato será de todos contra todos. Los ganadores de las zonas Norte y Sur disputarán posteriormente la final Absoluta en sede a definirse. “Los torneos de fútbol playa no serán clasificatorios a ningún otro torneo organizado por la FIFA o por la Conmebol”, establece la convocatoria.

El debut de Bolivia será el miércoles contra Argentina en ambas categorías, primero jugará la categoría Sub-20, desde las 19:00, después la absoluta desde las 21:00. Mientras que el jueves en el mismo horario y orden, cuando el elenco enfrente a Uruguay.

El viernes habrá jornada de descanso, en tanto que el sábado 12 rivalizará contra Chile desde las 19:00 y 21:00, Sub-20 y Absoluta respectivamente. Finalmente, el 13 enfrentarán a Paraguay. En esa jornada finalizará el campeonato.

Quienes gusten de este deporte ingresarán al escenario deportivo de manera gratuita, según explicó Martha Salazar, presidenta de la Comisión Nacional de Futbol Playa, de la Federación Boliviana de Fútbol.

“Los jugadores se prepararon con anticipación, muchos de los jugadores ya participaron en campeonatos internaciones. El fútbol playa crece en el país, Bolivia no solo participa, compite y no lo digo yo, eso se vio en los últimos campeonatos”, dijo Salazar.

Brasil fue el ganador del torneo de la zona Norte, que se jugó del 3 al 7 de junio en Esmeraldas, Ecuador; donde enfrentó a Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú.

De acuerdo con la reglamentación en el fútbol playa no hay empates. Si un partido termina igualado, se juega una prórroga o se define en tanda de penales. Por lo tanto, los puntos para el ganador se dividen según el momento en el que consigue la victoria, tres puntos si gana en el tiempo regular, consistente en tres periodos de 12 minutos; dos unidades si gana en el tiempo suplementario y una unidad si gana mediante la definición por penales. Los perdedores, obviamente, no suman puntos en su haber.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Trasladan a Cerimedo al penal de Chonchocoro por el caso enriquecimiento ilícito
2
Fernando Cerimedo ya está recluido en Chonchocoro tras operativo de traslado desde Palmasola

Lo más compartido

1
Hallan el cuerpo de un sargento entre los escombros de Viacha
2
El manual de estilo de Zendaya 5 claves de alta costura para construir una identidad visual
3
La mitad de los bolivianos está en riesgo de caer en la pobreza
4
Vientos de guerra en el punto más austral de América
5
Suman seis los muerto en cuartel de Viacha y hay 11 personas desaparecidas

Más en Fútbol

07/09/2026
Remozan el Tahuichi para albergar la final de la Copa Sudamericana 2027
Las obras de refacción en el estadio Ramón Aguilera Costas, de Santa Cruz, serán entregadas a finales de marzo del próximo año, casi ocho meses antes de la...
Ver más
06/09/2026
Luis Alí, uno de los goleadores del torneo, es un ejemplo de resiliencia
Luchó contra la adversidad, aunque estuvo a punto de rendirse debido a las graves lesiones que sufrió, sacó fuerzas de flaqueza para mantener su carrera como...
Ver más
Bolívar y Always Ready comandan el torneo todos de contra todos de la División Profesional. Cada equipo suma 36 puntos, pero las posiciones varían por la diferencia de goles, el primero tiene +25 y...
Ver más
04/09/2026
Bolívar visitará a Independiente y Always Ready a Oriente Petrolero el domingo
Bolívar venció a Gualberto Villarroel-SJ por 1-0 en Oruro ayer en un encuentro reprogramado de la primera fecha de la Copa de la División Profesional.
Ver más
03/09/2026
Bolívar derrota a Gualberto Villarroel-SJ como visitante y se afianza en el torneo profesional
Aurora se puso como único líder del Grupo A de la Copa Bolivia con el empate que logró con FC Universitario (1-1), el pasado martes por en el estadio Félix Capriles por la segunda fecha del torneo y...
Ver más
03/09/2026
Aurora empata con FC Universitario y es puntero del Grupo A
El Tribunal de Ética, de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) admitió una demanda en contra del seleccionador nacional, Óscar Villegas, debido a un préstamo de dinero que hizo al club Oriente...
Ver más
02/09/2026
El Tribunal de Ética de la FBF lleva adelante un proceso en contra de Óscar Villegas
En Portada
08/09/2026 Seguridad
Fernando Cerimedo ya está recluido en Chonchocoro tras operativo de traslado desde Palmasola
A las 07.15 de este martes, el ciudadano argentino Fernando Cerimedo llegó al penal de Chonchocoro, ubicado en el municipio de Viacha, para cumplir la orden...
vista
08/09/2026 Seguridad
Trasladan a Cerimedo al penal de Chonchocoro por el caso enriquecimiento ilícito
El exasesor presidencial y principal sospechoso del atentado a Nadia Beller, Fernando Cerimedo, fue traslado esta madrugada al promediar las 5:30 hasta el...
vista
07/09/2026 Economía
Gobierno autoriza a refinerías importar petróleo para producir combustibles y venderlos sin subvención
El Gobierno autorizó de manera excepcional a las refinerías a importar petróleo para procesarlo y comercializar directamente sus derivados en el mercado...
vista
07/09/2026 País
Muere Miguel Urioste, el diputado que destapó los casos CAC-Fancesa y Bolibras
El exdiputado chuquisaqueño Miguel Urioste Fernández de Córdova, dirigente del Movimiento Bolivia Libre (MBL), falleció después de una larga enfermedad. Fue...
vista
07/09/2026 Seguridad
IDIF hará pruebas de ADN a familiares para identificar a los fallecidos en la explosión de Viacha
La directora Nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Ana Katherine Ramírez, informó que hasta el momento se contabilizan siete personas...
vista
07/09/2026 Economía
Alza de precios: Defensor exige al Estado acciones ante riesgo de vulneración del derecho a la alimentación
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó hoy sobre el riesgo inminente de regresión en el ejercicio del derecho humano a la alimentación en Bolivia y...
vista
Actualidad
La jefa de Gestión Atmosférica de la Alcaldía de Cochabamba, Gabriela Ríos, indicó que tras 18 horas de restricción...
Ver más
08/09/2026 Cochabamba
Contaminación del aire se redujo en 50% el domingo, Día del Peatón
Además de la tragedia de los muertos y heridos por la explosión ocurrida en el cuartel de Viacha, existen al menos 3....
Ver más
08/09/2026 País
Hay 3.600 casas afectadas en Viacha por explosión; Defensor pide atención
Los presuntos restos de otro soldado, muerto tras la explosión en el cuartel de Viacha el viernes, fueron encontrados...
Ver más
08/09/2026 País
Intensifican la búsqueda de más víctimas de las explosiones en Viacha
El comandante general de la Policía Boliviana, coronel Adrián Álvarez, informó que esa institución aún no recibió la...
Ver más
08/09/2026 País
Allanan el traslado de Cerimedo a Chonchocoro; Policía espera orden
Deportes
Con la participación de las selecciones de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, el miércoles en la Villa Deportiva...
Ver más
08/09/2026 Fútbol
Bolivia debutará contra Argentina en el Sudamericano de la Liga de Fútbol Playa
Las obras de refacción en el estadio Ramón Aguilera Costas, de Santa Cruz, serán entregadas a finales de marzo del...
Ver más
07/09/2026 Fútbol
Remozan el Tahuichi para albergar la final de la Copa Sudamericana 2027
Luchó contra la adversidad, aunque estuvo a punto de rendirse debido a las graves lesiones que sufrió, sacó fuerzas de...
Ver más
06/09/2026 Fútbol
Luis Alí, uno de los goleadores del torneo, es un ejemplo de resiliencia
Bolívar y Always Ready comandan el torneo todos de contra todos de la División Profesional. Cada equipo suma 36 puntos...
Ver más
04/09/2026 Fútbol
Bolívar visitará a Independiente y Always Ready a Oriente Petrolero el domingo
Tendencias
El mercurio usado para la minería ilegal se ha extendido como una plaga a través de los ríos de la Amazonía. Al hacerlo...
Ver más
07/09/2026 Medio Ambiente
Oro tóxico: el mercurio de la minería amenaza a más de 160 comunidades de la cuenca del río Beni en Bolivia
En el departamento de Santa Cruz a 17 kilómetros al sudoeste de la capital cruceña se encuentra ubicado el municipio de...
Ver más
07/09/2026 Interesante
Devoción y cultura Santuario de la Purísima Concepción de Cotoca
Los invitamos a ver el capítulo 147 de Podcast Los Tiempos! En esta edición, nos acompaña Walter Gonzáles, periodista y...
Ver más
06/09/2026 Interesante
Walter Gonzáles, periodista, habla sobre Urkupiña, Quillacollo y sus retos como ciudad, en Podcast Los Tiempos
Saturnina y Avelino apenas comienzan a descubrir el mundo, pero su nacimiento ya marca un hito para la conservación de...
Ver más
04/09/2026 Medio Ambiente
Dos pichones de paraba azul nacen por primera vez en una caja nido en el Pantanal boliviano
Doble Click
La Asociación de Cineastas de Bolivia (ASOCINE) comunica que La Hija Cóndor, de Álvaro Olmos, ha sido elegida para...
Ver más
07/09/2026 Cine
"La Hija Cóndor" representará a Bolivia en los Premios Óscar y Goya 2027
Metanoia Brass Ensamble hace su debut oficial en el Cine Teatro Capitol, mientras la Fexco Arena se apresta a albergar...
Ver más
07/09/2026 Cultura
Cartelera: Debuta Metanoia Brass Ensamble y la serenata atrae la atención
Durante casi tres años, Coyote vs. Acme parecía destinada a convertirse en una de las películas que Hollywood nunca...
Ver más
06/09/2026 Cine
Coyote vs. Acme: Ésta es la historia de la película que por fin llegó a los cines
Tatiana Marset informó este viernes que decidió no asumir como reina de la comparsa Las Tremendas de Santa Cruz....
Ver más
04/09/2026 Farándula
"Fue una decisión personal": Tatiana Marset renuncia a ser reina de 'Las Tremendas'