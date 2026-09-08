Bolivia debutará contra Argentina en el Sudamericano de la Liga de Fútbol Playa

Con la participación de las selecciones de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, el miércoles en la Villa Deportiva Abraham Telchi, de Santa Cruz de la Sierra comenzará el Campeonato Sudamericano Liga Evolución de Fútbol Playa Zona Sur, evento que está reservado para las categorías Sub-20 y Absoluta, rama masculina.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) supervisará el evento que busca impulsar la disciplina en la región y dar rodaje internacional a los jugadores jóvenes y experimentados.

La modalidad del campeonato será de todos contra todos. Los ganadores de las zonas Norte y Sur disputarán posteriormente la final Absoluta en sede a definirse. “Los torneos de fútbol playa no serán clasificatorios a ningún otro torneo organizado por la FIFA o por la Conmebol”, establece la convocatoria.

El debut de Bolivia será el miércoles contra Argentina en ambas categorías, primero jugará la categoría Sub-20, desde las 19:00, después la absoluta desde las 21:00. Mientras que el jueves en el mismo horario y orden, cuando el elenco enfrente a Uruguay.

El viernes habrá jornada de descanso, en tanto que el sábado 12 rivalizará contra Chile desde las 19:00 y 21:00, Sub-20 y Absoluta respectivamente. Finalmente, el 13 enfrentarán a Paraguay. En esa jornada finalizará el campeonato.

Quienes gusten de este deporte ingresarán al escenario deportivo de manera gratuita, según explicó Martha Salazar, presidenta de la Comisión Nacional de Futbol Playa, de la Federación Boliviana de Fútbol.

“Los jugadores se prepararon con anticipación, muchos de los jugadores ya participaron en campeonatos internaciones. El fútbol playa crece en el país, Bolivia no solo participa, compite y no lo digo yo, eso se vio en los últimos campeonatos”, dijo Salazar.

Brasil fue el ganador del torneo de la zona Norte, que se jugó del 3 al 7 de junio en Esmeraldas, Ecuador; donde enfrentó a Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú.

De acuerdo con la reglamentación en el fútbol playa no hay empates. Si un partido termina igualado, se juega una prórroga o se define en tanda de penales. Por lo tanto, los puntos para el ganador se dividen según el momento en el que consigue la victoria, tres puntos si gana en el tiempo regular, consistente en tres periodos de 12 minutos; dos unidades si gana en el tiempo suplementario y una unidad si gana mediante la definición por penales. Los perdedores, obviamente, no suman puntos en su haber.