La FBF esperará informe oficial del caso Villegas del Tribunal de Ética

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) aguarda los informes de las instancias correspondientes para conocer con claridad lo ocurrido en torno al caso de Óscar Villegas y, a partir de ello, determinar las acciones que correspondan. José Claure, director de marketing de la FBF, señaló que el tema debe ser tratado por las entidades competentes, consideradas independientes dentro de la estructura federativa.

Claure remarcó que, mientras se espera la comunicación de los tribunales, el objetivo de la Federación es que el trabajo de la selección boliviana no se vea afectado. En ese sentido, indicó que se aguarda la convocatoria de jugadores y posteriormente su incorporación al combinado nacional, recordando que existe la obligación de los clubes de permitir la cesión de futbolistas para las convocatorias.

Respecto al trabajo de Villegas, el dirigente explicó que la FBF tiene como tarea validar el trabajo que viene desarrollando con las divisiones menores, además de la planificación prevista para la próxima fecha FIFA. Asimismo, adelantó que la concentración de la selección está prevista inicialmente entre el 21 y 22 de septiembre, con Santa Cruz como posible punto de concentración antes del viaje hacia Estados Unidos.

En cuanto al arbitraje, Claure confirmó que el Comité Ejecutivo será el encargado de tomar las decisiones correspondientes y mencionó que Rebollo asumiría como nuevo director de desarrollo arbitral. Sin embargo, aclaró que una vez que la nominación sea oficial, la Federación comunicará los detalles de manera formal.