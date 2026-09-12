Nacional Potosí hunde más a GV San José, que no sale del fondo de la tabla

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Publicado el 12/09/2026 a las 19h51
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Nacional Potosí le ganó a domicilio a GV San José (0-3), que no hace pie en la Liga de la División Profesional 2026 y, a falta de 11 fechas para el final, es el principal candidato a perder la categoría.

El equipo orureño no gana hace ocho partidos -cuatro derrotas y cuatro empates- y por cuarta ocasión consecutiva dejó escapar puntos como dueño de casa.

Con 14 puntos, los mismos que FC Universitario, que lo supera en la cantidad de partidos ganados (cuatro contra dos), se encuentra en el fondo de la tabla.

El equipo de la Villa Imperial sumó 27 unidades, es séptimo por diferencia de goles y se metió en zona de clasificación a torneos internacionales.

El triunfo del equipo de Eduardo Villegas no admite discusiones porque fue superior desde el inicio del partido, controló el balón y generó las opciones más claras para convertir.

Solamente en los primeros minutos del complemento, el equipo local llevó la iniciativa y pudo igualar, aunque después de su ocasión más clara, el visitante consiguió su segundo gol y liquidó el partido, aunque quedaba mucho tiempo por jugar.

Nacional se fue al descanso con un gol de ventaja después de un tanto de Weslen Faustino de Melo (45'+2). El brasileño vació en base a velocidad a la defensa local y, al pisar el área chica, remató cruzado a la salida del golero David Akólogo.

En ese primer tiempo, GV anotó un gol de una jugada de contragolpe, pero fue anulado por una clara falta de Roler Ferrufino en contra de Luis Demiquel.

En la segunda parte, el local entró con otra actitud. Tuvo tres ocasiones para empatar, la segunda y la tercera en la misma jugada. La desperdició ambas y, en la contra, Nacional anotó su segundo gol a los 61 minutos a través de Maximiliano Núñez.

Con el 0-2 a favor y con más de 30 minutos por jugar, el visitante estuvo más cerca de anotar el tercero que el local de descontar.

Willan Álvarez le puso justicia al marcador y anotó el tercero de Nacional a los 90 minutos.

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