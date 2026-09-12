The Strongest golea y se acerca a los líderes del certamen de la División Profesional

Fútbol
Julio Céspedes Inda
Publicado el 12/09/2026 a las 20h30
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The Strongest goleó a gusto y placer a Totora-Real Oruro por 5-0 ayer en La Paz y se acerca a los punteros del campeonato todos contra todos. El partido fue válido para la fecha 19.

El dominio del conjunto atigrado fue pleno, porque el elenco visitante no atinó a nada, por lo que su victoria fue cómoda.

El sector defensivo no sufrió sobresaltos, por lo que la exigencia la tuvieron los mediocampistas y los atacantes, mientras que en ofensiva y el medio, Gabriel Sotomayor recuperó su nivel.

Volvieron los goles del delantero Darwin Lom, quien estuvo inspirado al anotar en dos oportunidades en el cotejo.

El guatemalteco abrió el marcador a los 20 minutos y convirtió su segundo tanto a los 53’.

Otros dos goles fueron obra del colombiano Adrián Estacio, a los 40, de penal, y 69 minutos.

El juez sancionó la pena máxima por una falta cometida por el golero Álex Arancibia en perjuicio de Dilan Saavedra.

El juvenil se proyectó constantemente en el encuentro, justamente porque no tuvo trabajo en la defensa.

El lateral izquierdo, Fabricio Quaglio, también se proyectó y cumplió buen desempeño.

La línea de tres centrales fue innecesaria ante la poca exigencia del rival, pero sirvió para mejorar la coordinación en esa parte de la zaga del Tigre.

Totora-Real Oruro no solamente estuvo flojo en la marca, sino que le costó acercarse a la portería defendida por Rodrigo Banegas, prácticamente un espectador en el cotejo.

Solamente hubo algunos atisbos de juego de los atacantes Denis Pinto y Álex Rivera, del zaguero Jhon Jairo Villegas, como ciertos reflejos del guardameta Álex Arancibia.

El delantero Sotomayor convirtió el quinto gol del equipo atigrado a los 78 minutos, con un buen gesto técnico.

Las variantes en el elenco visitante no cambiaron su rendimiento, mientras que en el Tigre las variantes dieron refresco al local, como también minutos de juego a quienes pudieron ingresar al campo de juego del estadio Hernando Siles.

The Strongest está tercero en el campeonato con 36 puntos, a tres de Bolívar y Always Ready; por su parte el elenco de Totora-Real Oruro se ubica en el undécimo puesto con 17 unidades.

 

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