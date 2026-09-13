Bolivia y Brasil igualan 3-3 en el Tahuichi Aguilera por el duelo de leyendas del fútbol

Fútbol
RED UNO
Publicado el 13/09/2026 a las 19h18
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Bolivia y Brasil protagonizaron una emocionante jornada de fútbol en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, donde las grandes figuras de ambas selecciones regalaron un verdadero partidazo que terminó con un empate 3-3.

El encuentro tuvo dos caras completamente diferentes. Brasil fue ampliamente superior en la primera mitad y consiguió marcharse al descanso con una cómoda ventaja de tres goles. Cristian fue el encargado de abrir el marcador, mientras que Lenny y André Santos ampliaron la diferencia para la Canarinha.

Con el 0-3 en el marcador, parecía que Brasil tenía el partido controlado. Sin embargo, la historia cambió por completo en la segunda mitad.

La Verde salió con otra actitud y comenzó a buscar la reacción. El encargado de encender la ilusión fue Marcelo Martins Moreno, quien apareció para marcar y recortar distancias.

Bolivia siguió presionando y encontró el premio a su esfuerzo con el tanto de Carlos "Caballo" Saucedo, quien puso el 2-3. El "Flecheiro" volvió a hacerse presente poco después y firmó su doblete, colocando a la Verde 3-3.

En los minutos finales, ambas selecciones tuvieron oportunidades para quedarse con la victoria, pero el marcador ya no volvió a moverse.

Así, Bolivia y Brasil terminaron igualados 3-3, en un encuentro que tuvo un tiempo para cada equipo y que permitió al público disfrutar nuevamente de históricos protagonistas del fútbol sudamericano.

Más allá del resultado, la jornada quedó marcada por la nostalgia, los recuerdos y el reencuentro de grandes figuras que dejaron huella en la historia de ambas selecciones.

 

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