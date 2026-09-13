Universitario de Vinto se impone a Independiente y abandona el último lugar

Universitario de Vinto abandona el fondo de la tabla de posiciones del torneo todos contra todos gracias a la victoria (3-1) que conquistó a costa de Independiente en el estadio Félix Capriles, en el cotejo válido por la fecha 19 de la División Profesional.

El cuadro cochabambino suma 17 unidades producto de cinco victorias y dos empates y se sitúa en el antepenúltimo lugar, por delante de Real Tomayapo (16) y Gualberto Villarroel SJ (14).

El triunfo que conquistó Universitario de Vinto no fue fácil, porque en la primera parte de la brega iba en desventaja producto del gol en propia puerta de Joel Calicho. Willie Barbosa cabeceó el esférico y tras rebotar en el cuerpo del jugador local, se introdujo en el fondo del arco, estableciendo el 0-1 transitorio de la brega.

El empate pudo haber llegado en los pies de Dorrego, pero el futbolista argentino marró un lanzamiento de tiro penal.

A vuelta de página, el árbitro sancionó otro penal a favor de Universitario y esta vez Rodríguez no se equivocó y venció al golero Gutiérrez para emparejar el marcador.

En la segunda parte la historia fue diferente porque, de entrada, sobre los tres minutos, Universitario rompió la paridad mediante Calicho, quien convirtió tras conectar un servicio desde la derecha.

El tercer tanto del equipo manzanero llegó en el epílogo de la brega (45’ST) tras una jugada individual de Guilder Cuéllar, generando la algarabía de sus parciales.