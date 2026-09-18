El arquero Ferrel negó estar en el amaño de partido, pero pidió perdón a Guabirá y a la FBF

El guardavalla Manuel Ferrel, de Guabirá, negó estar involucrado en el amaño de partidos, pero pidió perdón por no haber denunciado en su momento las amenazas que recibió antes de jugar contra Always Ready y se acogió al Protocolo de Integridad de la FBF en calidad de testigo.

El domingo, el guardameta sostuvo que recibió llamadas en las que le exigieron que se haga anotar tres goles en el compromiso que se jugó en El Alto con validez para el campeonato nacional. Para obligarlo, lo amenazaron con secuestrar a su madre.

Minutos antes del inicio del partido, Ferrel dijo que comentó lo sucedido a sus compañeros, quienes temerosos deambularon en la cancha y el equipo perdió 6-0; aunque Ferrel fue reemplazado a los 39 minutos del encuentro, cuando su equipo estaba en desventaja por 3-0.

Ayer Ferrel, con un barbijo en su rostro y una gorra, declaró ante los medios en Santa Cruz.

“Jamás acepté hacer algún tipo de acción que perjudique a mi persona, al equipo, porque partido tras partido siempre traté de dejar alma vida y corazón. Cometí errores como cualquier persona, pero nunca estuve metido en ese tipo de cosas que me exigieron”, sostuvo Ferrel.

“Debo señalar de manera enfática que nunca ejecuté ninguna acción de amaño de partidos en mi carrera profesional, pero sí recibí llamadas de personas extranjeras al conocer que soy un futbolista profesional”, reiteró.

El arquero de 24 años sostuvo que “fruto de la inexperiencia no denuncié a los dirigentes lo que ocurrió”, pero dijo que luego la situación se volvió insostenible.

Dijo que llegó “al borde de la desesperación, ya no pude soportar más porque metieron amenazas en las llamadas, contra mi mamá y mi familia, que ella iba a ser secuestrada. Estaba de tal manera que el entrenador me sacó del campo de juego durante el partido y después salió a dar la conferencia de prensa para exponer mi caso”, indicó.

Ferrel se disculpó por la forma en que manejó la situación. “Quiero pedir perdón a mi mamá, a mi familia, en especial al Presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), al presidente de Guabirá, Rafael Paz; al cuerpo técnico y a mis compañeros por haber fallado en mi comportamiento, fruto de la desesperación, miedo e inmadurez, a raíz del momento”, manifestó.

Confirmó que presentó la denuncia ante la Fiscalía el domingo en Santa Cruz y afirmó que en su declaración contó todo lo que sucedió y afirmó que no incurrió en contradicciones.