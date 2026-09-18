El arquero Ferrel negó estar en el amaño de partido, pero pidió perdón a Guabirá y a la FBF

Fútbol
Julio Céspedes Inda
Publicado el 18/09/2026 a las 8h49
ESCUCHA LA NOTICIA

El guardavalla Manuel Ferrel, de Guabirá, negó estar involucrado en el amaño de partidos, pero pidió perdón por no haber denunciado en su momento las amenazas que recibió antes de jugar contra Always Ready y se acogió al Protocolo de Integridad de la FBF en calidad de testigo.

El domingo, el guardameta sostuvo que recibió llamadas en las que le exigieron que se haga anotar tres goles en el compromiso que se jugó en El Alto con validez para el campeonato nacional. Para obligarlo, lo amenazaron con secuestrar a su madre.

Minutos antes del inicio del partido, Ferrel dijo que comentó lo sucedido a sus compañeros, quienes temerosos deambularon en la cancha y el equipo perdió 6-0; aunque Ferrel fue reemplazado a los 39 minutos del encuentro, cuando su equipo estaba en desventaja por 3-0.

Ayer Ferrel, con un barbijo en su rostro y una gorra, declaró ante los medios en Santa Cruz.

“Jamás acepté hacer algún tipo de acción que perjudique a mi persona, al equipo, porque partido tras partido siempre traté de dejar alma vida y corazón. Cometí errores como cualquier persona, pero nunca estuve metido en ese tipo de cosas que me exigieron”, sostuvo Ferrel.

“Debo señalar de manera enfática que nunca ejecuté ninguna acción de amaño de partidos en mi carrera profesional, pero sí recibí llamadas de personas extranjeras al conocer que soy un futbolista profesional”, reiteró.

El arquero de 24 años sostuvo que “fruto de la inexperiencia no denuncié a los dirigentes lo que ocurrió”, pero dijo que luego la situación se volvió insostenible.

Dijo que llegó “al borde de la desesperación, ya no pude soportar más porque metieron amenazas en las llamadas, contra mi mamá y mi familia, que ella iba a ser secuestrada. Estaba de tal manera que el entrenador me sacó del campo de juego durante el partido y después salió a dar la conferencia de prensa para exponer mi caso”, indicó.

Ferrel se disculpó por la forma en que manejó la situación. “Quiero pedir perdón a mi mamá, a mi familia, en especial al Presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), al presidente de Guabirá, Rafael Paz; al cuerpo técnico y a mis compañeros por haber fallado en mi comportamiento, fruto de la desesperación, miedo e inmadurez, a raíz del momento”, manifestó.

Confirmó que presentó la denuncia ante la Fiscalía el domingo en Santa Cruz y afirmó que en su declaración contó todo lo que sucedió y afirmó que no incurrió en contradicciones.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB

Lo más compartido

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Dictan seis meses en El Abra para tres implicados en el robo a joyería Imperio
3
Asamblea aprueba la ampliación del Estado de excepción por 90 días
4
Posesionan al Secretario General Permanente del Consejo Supremo de Defensa
5
Ecuador declara un nuevo estado de excepción y toque de queda por el crimen organizado

Más en Fútbol

13/09/2026
Bolívar vence con susto a Real Tomayapo y se mantiene en la punta
Con susto. Así ganó Bolívar a Real Tomayapo por 1-2 anoche en Tarija, con lo que se mantiene como líder del campeonato de la División Profesional del fútbol...
Ver más
13/09/2026
Universitario de Vinto se impone a Independiente y abandona el último lugar
Universitario de Vinto abandona el fondo de la tabla de posiciones del torneo todos contra todos gracias a la victoria (3-1) que conquistó a costa de...
Ver más
Always Ready humilló a Guabirá al golearle por 6-0 en partido que se disputó en el estadio de Villa Ingenio. Los millonarios tuvieron un Enrique Triverio inspirado al anotar tres goles que...
Ver más
13/09/2026
Con un triplete de Triverio, Always Ready golea a Guabirá
Bolivia y Brasil protagonizaron una emocionante jornada de fútbol en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, donde las grandes figuras de ambas selecciones regalaron un verdadero partidazo que terminó...
Ver más
13/09/2026
Bolivia y Brasil igualan 3-3 en el Tahuichi Aguilera por el duelo de leyendas del fútbol
The Strongest goleó a gusto y placer a Totora-Real Oruro por 5-0 ayer en La Paz y se acerca a los punteros del campeonato todos contra todos. El partido fue válido para la fecha 19. El dominio del...
Ver más
12/09/2026
The Strongest golea y se acerca a los líderes del certamen de la División Profesional
Blooming goleó 6-1 a ABB en el estadio Tahuichi Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra, por la fecha 19 del torneo todos contra todos de la División Profesional.
Ver más
12/09/2026
Blooming arrolla a ABB en el Tahuichi Aguilera
En Portada
17/09/2026 Economía
Diputados aprueban por más de dos tercios el crédito de $us 1.900 millones del FMI
La Cámara de Diputados aprobó este jueves, en sus estaciones en grande y en detalle, el Proyecto de Ley N.º 723/2025-2026, referido al financiamiento por $us 1...
vista
17/09/2026 País
Posesionan al Secretario General Permanente del Consejo Supremo de Defensa
El presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, Israel Mérida, informó que las instituciones del área de salud le dieron un plazo de 10 días a la...
vista
17/09/2026 Seguridad
Dictan seis meses en El Abra para tres implicados en el robo a joyería Imperio
Los tres aprehendidos por el robo a la joyería Imperio fueron enviados con detención preventiva por seis meses al penal de El Abra. Se trata de los chilenos...
vista
17/09/2026 País
Descubren en los Yungas una nueva especie de felino: el tilcayo
Un pequeño felino de los bosques nublados de los Yungas de Bolivia, conocido desde hace años por habitantes de la región como “tilcayo”, fue reconocido...
vista
17/09/2026 Seguridad
Beller declara en Cámara Gesell por investigación contra Cerimedo
Nadia Beller fue trasladada este jueves bajo resguardo policial para declarar en Cámara Gesell dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito...
vista
17/09/2026 País
Asamblea aprueba la ampliación del Estado de excepción por 90 días
Pese a que varios legisladores cuestionaron a los ministros de Gobierno y de Defensa sobre el trabajo desarrollado en los primeros 90 días del Estado de...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
La Cámara de Diputados aprobó ayer, con un amplio respaldo superior a los dos tercios, el proyecto de ley que autoriza...
Ver más
18/09/2026 Economía
Diputados aprueban el crédito de $us 1.900 millones del FMI y desembolsos serán trimestrales
La Alcaldía de Cochabamba anunció que en el marco de “Cochabamba Ciudad Sostenible” implementará mediante un acuerdo...
Ver más
18/09/2026 Cochabamba
Alcaldía y Yango Implementarán 500 scooters en Cochabamba
Las calles del municipio de Quillacollo están inundadas de basura debido a que los pobladores de Cotapachi decidieron...
Ver más
18/09/2026 Cochabamba
Quillacollo se inunda de basura por el cierre del botadero de Cotapachi
Deportes
El guardavalla Manuel Ferrel, de Guabirá, negó estar involucrado en el amaño de partidos, pero pidió perdón por no...
Ver más
18/09/2026 Fútbol
El arquero Ferrel negó estar en el amaño de partido, pero pidió perdón a Guabirá y a la FBF
La pista del Club Hípico Los Sargentos volverá a ser escenario de una prueba internacional, los Juegos Bolivarianos...
Ver más
17/09/2026 Multideportivo
Las pruebas ecuestres de los Juegos Bolivarianos de 2029 serán en Los Sargentos
Con la participación de más de medio millar de atletas que representarán a 85 federaciones este fin de semana se...
Ver más
16/09/2026 Multideportivo
Mamani y Garibay competirán en el Mundial de Atletismo en Dinamarca tras entrenamiento
Entre vendajes, entrenamientos contrarreloj y sueños grandes, Maya Quinteros hizo lo impensado, pues ganó la medalla de...
Ver más
15/09/2026 Multideportivo
Oro que inspira, Maya Quinteros llena de orgullo a Bolivia
Tendencias
La acumulación de objetos en los espacios de uso diario suele transformar la limpieza del hogar en una tarea extensa....
Ver más
17/09/2026 Interesante
Seis rincones de la casa que se pueden ordenar en menos de diez minutos
Un estudio experimental estima que la temperatura media global podría superar de forma temporal los 2 °C sobre los...
Ver más
16/09/2026 Medio Ambiente
Un estudio estima que la Tierra podría superar los 2 °C sobre la era preindustrial
Apple presentó el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, los modelos que incorporan el sistema de cámara profesional más...
Ver más
11/09/2026 Tecnología
iPhone 18 Pro vs. iPhone 18 Pro Max: en qué se diferencian los celulares de Apple
Doble Click
Seis elencos internacionales animarán el II Festival Internacional “Teatro Sur” que se desarrollará del 22 al 26 de...
Ver más
17/09/2026 Cultura
Seis compañías animan la segunda versión de Teatro Sur
Más de 200 cineastas israelíes han firmado una carta en solidaridad con Yuval Abraham y Rachel Szor, directores del...
Ver más
16/09/2026 Cultura
Más de 200 cineastas firman carta de solidaridad con los directores de Naza
El Gobiern o de Israel toma rá represalias contra los autores del documental Naza, que ganó el Premio Especial del...
Ver más
15/09/2026 Cine
Israel amenaza a autores de cinta premiada que devela el genocidio
En nuestro capítulo 148, tenemos el gran honor de recibir en el estudio a la talentosa actriz María Magdalena, quien...
Ver más
13/09/2026 Vida
María Magdalena, protagonista de "La hija cóndor", en Podcast Los Tiempos