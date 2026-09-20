Lampe queda fuera de la Selección Nacional para partidos amistosos
El experimentado arquero Carlos Lampe, de Bolívar, quedó al margen de la Selección Nacional de fútbol para los partidos amistosos que sostendrá contra Paraguay y Argentina, que se jugarán a finales de este mes.
El director técnico Óscar Villegas dio a conocer la nómina de 26 convocados. Entre los arqueros están Guillermo Viscarra, sin club; Rodrigo Banegas, de The Strongest; y Gerónimo Govea, de Montevideo Wanderers, de Uruguay.
Lampe alternó con Viscarra en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 y estuvo en la banca de suplentes para el repechaje intercontinental ante Surinam e Irak, además fue convocado para los cotejos amistosos ante Escocia y Argelia, que se disputaron días previos al inicio del Mundial norteamericano.
Ahora, el guardameta de 39 años queda afuera, aunque habrá que ver si eso es momentáneamente o su ciclo en la Verde concluyó.
Las novedades en la Selección Nacional son las convocatorias de Damián Medina, lateral izquierdo de Always Ready; y José Flores, delantero de Oriente Petrolero. Para ambos será su primera convocatoria.
Villegas también incluyó al volante Pablo Raí Lima, de Always Ready; y al delantero José Martines, del CSKA 1949 Sofía, de Bulgaria.
El entrenador
Óscar Villegas convocó a 26 jugadores en total, quince de clubes del exterior, diez de clubes nacionales y uno que se encuentra sin equipo.
Labor
La concentración de la Selección nacional comenzará hoy y la primera práctica se realizará mañana, en Santa Cruz.