Lampe queda fuera de la Selección Nacional para partidos amistosos

Fútbol
La Prensa
Publicado el 20/09/2026 a las 7h48
ESCUCHA LA NOTICIA

El experimentado arquero Carlos Lampe, de Bolívar, quedó al margen de la Selección Nacional de fútbol para los partidos amistosos que sostendrá contra Paraguay y Argentina, que se jugarán a finales de este mes.

El director técnico Óscar Villegas dio a conocer la nómina de 26 convocados. Entre los arqueros están Guillermo Viscarra, sin club; Rodrigo Banegas, de The Strongest; y Gerónimo Govea, de Montevideo Wanderers, de Uruguay.

Lampe alternó con Viscarra en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 y estuvo en la banca de suplentes para el repechaje intercontinental ante Surinam e Irak, además fue convocado para los cotejos amistosos ante Escocia y Argelia, que se disputaron días previos al inicio del Mundial norteamericano.

Ahora, el guardameta de 39 años queda afuera, aunque habrá que ver si eso es momentáneamente o su ciclo en la Verde concluyó.

Las novedades en la Selección Nacional son las convocatorias de Damián Medina, lateral izquierdo de Always Ready; y José Flores, delantero de Oriente Petrolero. Para ambos será su primera convocatoria.

Villegas también incluyó al volante Pablo Raí Lima, de Always Ready; y al delantero José Martines, del CSKA 1949 Sofía, de Bulgaria.

El entrenador 

Óscar Villegas convocó a 26 jugadores en total, quince de clubes del exterior, diez de clubes nacionales y uno que se encuentra sin equipo.

Labor

La concentración de la Selección nacional comenzará hoy y la primera práctica se realizará mañana, en Santa Cruz.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Villegas convoca a 26 jugadores para los amistosos ante Paraguay y Argentina

Lo más compartido

1
COB rechaza el “dieselazo” y convoca a ampliado nacional
2
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
3
Villegas convoca a 26 jugadores para los amistosos ante Paraguay y Argentina
4
El Ministerio Público presente en la Expocruz
5
Filas por diésel se reducen tras la eliminación total de la subvención en Bolivia

Más en Fútbol

20/09/2026
Villegas convoca a 26 jugadores para los amistosos ante Paraguay y Argentina
La Verde ya tiene a sus 26 nombres para los próximos desafíos. El director técnico Óscar Villegas convocó al plantel que enfrentará a Paraguay y Argentina, el...
Ver más
20/09/2026
The Strongest y Bolívar rivalizan este domingo en un clásico para la Copa Nacional
The Strongest y Bolívar se enfrentarán hoy en el estadio Hernando Siles, de La Paz, desde las 17:15 en partido válido para la cuarta fecha de la Copa Nacional...
Ver más
Aurora derrotó a FC Universitario por 4-2, con una remontada incluida, ayer en Cochabamba en partido válido para la cuarta fecha de la Copa Nacional.
Ver más
20/09/2026
Aurora logra un triunfo sobre FC Universitario
El guardavalla Manuel Ferrel, de Guabirá, negó estar involucrado en el amaño de partidos, pero pidió perdón por no haber denunciado en su momento las amenazas que recibió antes de jugar contra Always...
Ver más
18/09/2026
El arquero Ferrel negó estar en el amaño de partido, pero pidió perdón a Guabirá y a la FBF
Con susto. Así ganó Bolívar a Real Tomayapo por 1-2 anoche en Tarija, con lo que se mantiene como líder del campeonato de la División Profesional del fútbol boliviano. Cuando parecía que el cotejo...
Ver más
13/09/2026
Bolívar vence con susto a Real Tomayapo y se mantiene en la punta
Universitario de Vinto abandona el fondo de la tabla de posiciones del torneo todos contra todos gracias a la victoria (3-1) que conquistó a costa de Independiente en el estadio Félix Capriles, en el...
Ver más
13/09/2026
Universitario de Vinto se impone a Independiente y abandona el último lugar
En Portada
20/09/2026 Economía
Filas por diésel se reducen tras la eliminación total de la subvención en Bolivia
Tras la eliminación total de la subvención al diésel en Bolivia y su venta al precio internacional de Bs 17,95 desde el sábado 19 de septiembre, las filas de...
vista
20/09/2026 País
La COB, choferes, cisterneros y otros sectores rechazan el “dieselazo” y se movilizarán
Varios sectores advierten con movilizarse en contra de la eliminación del subsidio al diésel, como la COB y los transportistas.
vista
20/09/2026 Economía
Aún no se decidió eliminar subsidio de gasolina
¿Qué pasará con el porcentaje que aún se destina al subsidio de la gasolina en Bolivia? De acuerdo con el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, el...
vista
19/09/2026 País
Gobierno reconoce que habrá inflación por el alza del diésel
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, defendió este sábado la eliminación de la subvención al diésel y aseguró que se trata de la decisión correcta para...
vista
19/09/2026 País
COB rechaza el “dieselazo” y convoca a ampliado nacional
La Central Obrera Boliviana (COB) rechazó este sábado el Decreto Supremo 5716 que elimina la subvención al diésel y convocó de manera inmediata a un ampliado...
vista
20/09/2026 Fútbol
Villegas convoca a 26 jugadores para los amistosos ante Paraguay y Argentina
La Verde ya tiene a sus 26 nombres para los próximos desafíos. El director técnico Óscar Villegas convocó al plantel que enfrentará a Paraguay y Argentina, el...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
Seis ciudadanos brasileños y una boliviana fueron aprehendidos y presentados ayer sábado en el marco de las...
Ver más
20/09/2026 Seguridad
Capturan a 7 implicados en la ola de asesinatos en San Ignacio de Velasco
El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un operativo coordinado por el Consulado de Bolivia en Sao Paulo,...
Ver más
20/09/2026 País
Cancillería concreta el retorno de víctimas del derrumbe en Brasil
Varios sectores advierten con movilizarse en contra de la eliminación del subsidio al diésel, como la COB y los...
Ver más
20/09/2026 País
La COB, choferes, cisterneros y otros sectores rechazan el “dieselazo” y se movilizarán
Deportes
El experimentado arquero Carlos Lampe, de Bolívar, quedó al margen de la Selección Nacional de fútbol para los partidos...
Ver más
20/09/2026 Fútbol
Lampe queda fuera de la Selección Nacional para partidos amistosos
Aurora derrotó a FC Universitario por 4-2, con una remontada incluida, ayer en Cochabamba en partido válido para la...
Ver más
20/09/2026 Fútbol
Aurora logra un triunfo sobre FC Universitario
The Strongest y Bolívar se enfrentarán hoy en el estadio Hernando Siles, de La Paz, desde las 17:15 en partido válido...
Ver más
20/09/2026 Fútbol
The Strongest y Bolívar rivalizan este domingo en un clásico para la Copa Nacional
La Verde ya tiene a sus 26 nombres para los próximos desafíos. El director técnico Óscar Villegas convocó al plantel...
Ver más
20/09/2026 Fútbol
Villegas convoca a 26 jugadores para los amistosos ante Paraguay y Argentina
Tendencias
El tilcayo (Leopardus tilcayo) es una nueva especie de felino salvaje descubierta y descrita científicamente en...
Ver más
18/09/2026 Medio Ambiente
El tilcayo: Un nuevo felino para el mundo desde Bolivia
La acumulación de objetos en los espacios de uso diario suele transformar la limpieza del hogar en una tarea extensa....
Ver más
17/09/2026 Interesante
Seis rincones de la casa que se pueden ordenar en menos de diez minutos
Un estudio experimental estima que la temperatura media global podría superar de forma temporal los 2 °C sobre los...
Ver más
16/09/2026 Medio Ambiente
Un estudio estima que la Tierra podría superar los 2 °C sobre la era preindustrial
Doble Click
Decenas de manifestantes de extrema derecha se han concentrado la noche del miércoles frente a la vivienda de los...
Ver más
18/09/2026 Cine
Manifestantes de extrema derecha acosan la casa de los padres de la directora de Naza
Una pilota frente a los controles de una aeronave, una soldadora entre herramientas y chispas, una bombera voluntaria,...
Ver más
18/09/2026 Cultura
ONU Mujeres lleva a historietas la vida de bolivianas que rompieron estereotipos
Seis elencos internacionales animarán el II Festival Internacional “Teatro Sur” que se desarrollará del 22 al 26 de...
Ver más
17/09/2026 Cultura
Seis compañías animan la segunda versión de Teatro Sur
Más de 200 cineastas israelíes han firmado una carta en solidaridad con Yuval Abraham y Rachel Szor, directores del...
Ver más
16/09/2026 Cultura
Más de 200 cineastas firman carta de solidaridad con los directores de Naza