La Copa Simón Bolívar entra en la etapa de definiciones, la última fase de grupos

Los planteles de Empresa Minera Huanuni, de Oruro y Fatic, de La Paz aseguraron su pase a octavos de final de la Copa Nacional Simón Bolívar de fútbol. Ambos forman parte de la serie A. La última fecha de la fase de grupos se jugará este fin de semana y permitirá clasificar a los 16 equipos que se mantienen en carrera por el ascenso a la División Profesional.

Además de los dos equipos que se clasificaron, también aseguraron su boleto 26 de Febrero, de Colquiri, por el grupo B, el cochabambino Atlético Independiente por la serie C, el cruceño Virginia SC y el cochabambino Tiquipaya FC por el grupo D; IN San Juan, de Santa Cruz por la llave E, además de Primero de Mayo, de Beni, por el F.

Los demás equipos están en la búsqueda de asegurar su boleto, en algunos casos solo falta que definan las posiciones (primero, segundo o mejor tercero), además la diferencia entre uno y otro es demasiado estrecha.

De acuerdo con la convocatoria a este campeonato que controla la Federación Boliviana de Fútbol, accederán a la siguiente instancia del torneo 16 conjunto, dos de cada grupo y los cuatro mejores terceros. El sistema de esa fase determina que se jugarán partidos de ida y vuelta al igual que en cuartos de final.

Entre los representantes paceños, Fatic ya tiene el boleto a octavos de final, mientras que Hiska Nacional está en ese camino, aunque falta definir la posición en su grupo, por lo que los cotejos que corresponden a la sexta fecha de la fase de grupos se jugarán en horario unificado, según explicó Ángel Mamani, delegado del plantel de lustrabotas.

Entre los equipos que buscan clasificarse a octavos de final se cuenta a Universitario, de Sucre cuyo plantel, el domingo fue goleado en su casa por Deportivo Tigres FC, de Cochabamba por 0-4, por lo que el directorio decidió dar por finalizado la vinculación con el técnico Javier Vega.

La U busca volver a la División Profesional, además tiene el respaldo de su hinchada, aunque no de todas las autoridades universitarias, mientras que, para Primero de Mayo, de Trinidad el panorama es distinto, cuenta con el respaldo de la Gobernación y la Alcaldía de Trinidad.

En tanto, la Comisión Nacional de Árbitros resolvió suspender de manera indefinida al juez Carlos Arteaga, por haber cobrado un penal inexistente en el choque entre Independiente y 10 de Noviembre.

Los partidos de la sexta fecha se jugarán en horario unificado, con el propósito de “evitar susceptibilidades”, el domingo se jugarán 11 encuentros.