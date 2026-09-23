Copa Simón Bolívar: Otro escándalo en el fútbol boliviano

El partido que sostuvo Atlético Independiente, de Cochabamba y 10 de Noviembre WC, de Potosí, que se jugó el domingo en el estadio Félix Capriles, terminó con polémica cuando el árbitro cruceño Carlos Arteaga sancionó una pena máxima a favor del dueño de casa sin que se hubiera producido una falta.

En esa ocasión, el arquero de la visita Gustavo Tesonotte, en coordinación con sus compañeros decidió hacerse a un lado y no atajar el penal, en protesta, tras conversar con sus compañeros y los rivales, pues exigía el “juego limpio”.

“No hubo penal, todos vieron que no había falta. La decisión del árbitro me dejó sorprendido, él estaba firme en su decisión. La determinación fue tomada en conjunto, informamos eso al equipo contrario y estuvieron de acuerdo, pero en el momento de patear convirtieron el gol”, explicó el arquero de 10 de Noviembre.

La jugada ocurrió cuando un atacante de Independiente intentó eludir al arquero y salió del área con el balón dominado, sin que hubiera una infracción. Pese a los reclamos, Arteaga mantuvo su decisión y ninguno de sus asistentes lo rectificó. Al no existir VAR en la Copa Simón Bolívar, el partido estuvo suspendido unos 20 minutos.

El lunes, la Comisión Nacional de Árbitros de la FBF anunció la suspensión por tiempo indefinido de Arteaga, quien este año dirigió siete partidos en la División Profesional. El choque entre ambos equipos no se volverá a jugar, según explicaron dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol.

“Fue algo raro, ojalá se termine todo esto”, dijo el guardavallas, quien lamentó los hechos.