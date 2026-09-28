Bolivia cae frente a Paraguay 2-0 y se alista para Argentina, el miércoles

La Selección Nacional de fútbol cayó ante Paraguay ayer en Washington (EEUU), donde se estrelló contra la dupla ofensiva compuesta por Julio Enciso y Miguel Almirón que destrozó el orden defensivo de la Verde en un choque amistoso en fecha FIFA. Bolivia no aprovechó el penal que cobró el árbitro Rosendo Mendoza, Miguel Terceros lo desperdició.

El 2-0 sobre la Selección dejó en claro que no pudo encontrar un adecuado posicionamiento en el campo de juego, por lo que sufrió los goles en los momentos menos indicados. En el primer tiempo fueron 20 minutos iniciales que marcaron todo el partido, a la Verde le costó asentarse, la defensa se desordenó ante la presión guaraní y el único remate lanzado por Carlos Melgar resultó insuficiente como una respuesta en ofensiva.

Paraguay, por su lado, dominó con orden y encontró el gol a los 17 minutos por medio de Almirón, que definió con superioridad y se dio el gusto de repetir la conquista a los 48’ del encuentro.

Después de recibir el primer gol, Bolivia se concentró y centralizó el juego, pero no tuvo profundidad ni ideas para inquietar al arquero rival y se fue al descanso en desventaja.

El trámite del partido se volvió aburridor, con pocos remates y escaso espectáculo. Paraguay no necesitó más, administró la ventaja con oficio. Bolivia, con su joven promedio de 23 años, mostró voluntad, pero careció de peso ofensivo.

Para destacar es que en el once inicial de Villegas presentó a un equipo formado por jugadores que juegan fuera del país, salvo Carlos Melgar.

ARGENTINA

Bolivia enfrentará el miércoles a Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, en amistoso correspondiente a la fecha FIFA. Para la Verde será el segundo compromiso de la gira, después del duelo ante Paraguay en Washington. Mientras que el 4 de octubre jugará con Gambia en Santa Cruz de la Sierra.

El equipo boliviano llegará con la base que jugó ayer, liderado por Guillermo Viscarra, Luis Haquín, Ramiro Vaca y Miguel Terceros, con la misión de ganar experiencia internacional de cara al ciclo de 2030. Enfrente estará una Argentina en plena renovación bajo el mando de Lionel Scaloni, que inicia su camino posterior al Mundial 2026 y que después se medirá con Burkina Faso y Benín.