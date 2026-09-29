La Verde ya está en Argentina para enfrentar a la Albiceleste

Fútbol
ABI
Publicado el 29/09/2026 a las 17h39
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La selección boliviana de fútbol ya se encuentra en territorio argentino para enfrentar este miércoles a la Albiceleste, en un amistoso internacional por la fecha FIFA.

El encuentro se disputará desde las 20.00, hora boliviana, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El equipo dirigido por Óscar Villegas llega a este compromiso después de la derrota por 2-0 ante Paraguay y tendrá ante Argentina una nueva prueba de alto nivel para continuar con la preparación de cara a sus próximos desafíos internacionales.

Como estaba previsto, Lionel Messi no será parte de este encuentro. El capitán argentino se incorporará posteriormente a la concentración y está previsto que dispute el último amistoso de la Albiceleste, frente a Benín, el 6 de octubre.

La Verde trabajará en territorio argentino antes del partido, en el que Villegas prevé evaluar nuevamente a sus jugadores frente a una de las selecciones más competitivas del mundo.

 

 

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