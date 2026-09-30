Bolivia se enfrenta hoy a Argentina en un partido amistoso en Córdoba

El estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, será escenario del partido amistoso que sostendrán las selecciones de Argentina y Bolivia hoy desde a las 20:00 (HB). Para este encuentro el técnico del equipo local, Lionel

Escaloni, anticipó que Lionel Messi no estará entre los titulares, pero dijo que debutarán los nuevos convocados.

El capitán argentino se incorporará posteriormente a la concentración y está previsto que dispute el último amistoso de la Albiceleste, frente a Benín, el 6 de octubre. Este encuentro marcará su despedida de la Albiceleste.



Por su parte, el seleccionador nacional Óscar Villegas no contará con equipo completo, pues el lateral de Diego Medina, sufrió con una contractura muscular en el partido amistoso que se jugó el domingo en Washington

DC, Estados Unidos, ante Paraguay con el que perdieron por 0-2, en medio de muchas interrogantes por la poca capacidad ofensiva del equipo.

Los integrantes del conjunto boliviano se encuentran en Córdoba desde ayer. Aunque el técnico no dio pautas del once inicial que presentará en la oportunidad, se sabe que no introducirá muchos cambios con relación al equipo que jugó ante los paraguayos.

Se prevé el ingreso, desde el inicio de juego, de Ramiro Vaca y Jesús Maraude quienes alternaron en Washington. En Estados Unidos, Villegas dijo que “entraron chicos que necesitan ganar minutos con la Selección”, ante las consultas de los periodistas sobre el once titular.

Agregó que “el fútbol es muy volátil, a veces la gente no cree en los proyectos y quiere resultados inmediatos. Nosotros vamos a esperar y a seguir en esa línea. Tratamos de consolidar un plantel para luchar por ir al próximo Mundial. Después de dos años nos sentimos más fuertes, estamos mejor y vamos a llegar en mejores condiciones a la eliminatoria”.

Por su lado, Argentina volverá a jugar este miércoles en el Mario Kempes, de Córdoba, será su primer partido tras la derrota frente a España en la final del Mundial 2026. El equipo de Scaloni presentará caras nuevas respecto a la última Copa del Mundo, en el inicio de una serie de tres amistosos que incluirá la despedida oficial de Lionel Messi, quien solo disputará el duelo del 6 de octubre ante Benín.

Alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Franco Mastantuono, Nicolás Paz, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT. Lionel Scaloni.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Roberto Fernández, Efraín Morales, Luis Haquín, Diego Arroyo, Yomar Rocha, Gabriel Villamil (Robson Tomé), Héctor Cuéllar, Carlos Melgar (Ramiro Vaca), Miguel Terceros y Fernando Nava. DT. Óscar Villegas.