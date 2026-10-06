La FBF sostiene que cumplió con los requerimientos para el amistoso contra Gambia

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) sostiene que cumplió con lo estipulado en el contrato para el partido amistoso de la Selección Nacional contra la Selección Gambiana que estaba programado para el pasado domingo en Santa Cruz y que se suspendió debido a una decisión de la Federación Gambiana de Fútbol (GFF), que adujo que la FBF no cumplió con la logística completa.

La GFF señaló, mediante un comunicado que publicó ayer, que la FBF como anfitriona asumió la responsabilidad de la logística, que incluye boletos de avión ida y vuelta, alojamiento, transporte local, estadio y facilidades de entrenamiento y afirmó que “el contrato requería explícitamente que ambas federaciones coordinarán los arreglos de viaje”.

“Lamentablemente la FBF actuó de forma unilateral y reservó vuelos sin consulta no coordinación previa”, aseveró la GFF.

Ante ello, el gerente de Marketing de la FBF, José Antonio Claure señaló ayer en una conferencia de prensa en La Paz que “la GFF nos hizo llegar una carta con la firma de su secretario general informando de que ellos van a aceptar de manera formal la invitación para el compromiso, que toda la logística corresponde a la FBF y que van a aceptar todo lo que se les entregue y les informemos”.

La GFF afirmó que “la FBF reservó vuelos para nuestra delegación desde Accra (Ghana) a Buenos Aires (Argentina), a pesar de que el partido estaba programado en Santa Cruz, Bolivia. No se proporcionó información ni arreglos para el viaje posterior de Buenos Aires a Santa Cruz y de regreso”.

Claure indicó que se emitieron los boletos desde Ghana, donde la Selección de Gambia jugó su anterior partido, y que “la ruta era Ghana, Dubai, Sao Paulo, Santa Cruz; su retorno era Santa Cruz, Buenos Aires, Dubai, Accra”. Aclaró que “un tema importante es que la Selección sale desde donde nos indican y vuelve hasta donde nos indican”.

También la GFF aseguró que “ambas federaciones nunca firmaron los formularios de partido de Nivel 1 requeridos que rigen los amistosos internacionales por lo tanto la FIFA nunca otorgó la aprobación para que el partido procediera”.

Claure señaló que la FBF y la GFF firmaron un contrato para la realización del partido el 23 de septiembre, posteriormente ese documento fue enviado a la FIFA y el 29 de septiembre la Conmebol generó la aceptación del partido como clase 1 entre las selecciones de Gambia y Bolivia.