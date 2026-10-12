El fútbol boliviano es una trituradora de entrenadores

La temporada presente del fútbol boliviano marca un récord en el cambio de directores técnicos, ya que todos los clubes reemplazaron a los entrenadores y en algunos casos tuvieron cuatro y hasta cinco.

No hay continuidad en los procesos debido a la constante inconformidad, la falta de paciencia, la presión de los hinchas y la poca confianza de los dirigentes, según el director técnico Sergio Apaza.

“El cambio constante de entrenadores se debe a que, en Bolivia, los clubes no se manejan como lo hacen en otros países, hay una ola de exitismo y resultadismo, todo se basa en eso y no hay proyectos”, comentó.

“Por ejemplo, en Europa se espera a los entrenadores, algunos sufren resultados adversos en los primeros cuatro o cinco partidos, pero continúan y después se les dan las cosas”, analizó.

Señaló que un factor para el cambio de entrenadores es que se contrata a los “entrenadores de moda, aquellos que salieron campeones o que ganaron tres partidos seguidos, sin conocer la filosofía de juego del entrenador”.

Agregó que los clubes, muchas veces contratan a técnicos que tienen distintas visiones de juego,

“El fútbol es como en la política, hay distintas filosofías. Hay entrenadores que son ofensivos, defensivos, directos, hay los que les gusta la posesión del balón, pero que llegan a los equipos sin que eso sea tomado en cuenta”, acotó.

Cuando un equipo llega a tener cuatro o cinco entrenadores en una temporada se provoca un “caos” entre los jugadores, según Apaza.

“Es un caos porque los jugadores caen en confusión, más allá de que sean jugadores profesionales. Cada entrenador tiene su forma de entrenar, de dirigir y de jugar los partidos”, indicó.

“Rayan la cancha en lo táctico, en cuanto a la posesión del balón, el despliegue en la cancha, el toque o el saque largo, entonces hay modificaciones constantes a las que deben adaptarse los jugadores y eso incide en el funcionamiento y los resultados de los equipos”, puntualizó.

“En Bolivia, los entrenadores no duran ni tres meses y eso no da tiempo para implementar sistemas de juego; entonces lo que muchos directores técnicos hacen es adoptar el juego universal”, complementó.

Los equipos que más entrenadores cambiaron este año hasta el momento son Gualberto Villarroel-SJ (cinco), Real Tomayapo y Nacional Potosí (cuatro cada uno).Los elencos de Totora Real Oruro, Real Potosí, Blooming, The Strongest, Always Ready y San Antonio fueron dirigidos por tres entrenadores.

En FC Universitario estuvieron en el banquillo dos entrenadores, aunque uno de ellos en dos ciclos, el argentino Marcelo Straccia.

Mientras que Bolívar, Aurora, Oriente Petrolero, Real Potosí, Guabirá y ABB contrataron solamente a dos entrenadores.

Entre los directores técnicos que pasaron de un club a otro está Julio César Baldivieso, comenzó en Always Ready, pasó a Gualberto Villarroiel y ahora se encuentra en Aurora, aunque nominalmente en el equipo cochabambino su nombramiento es de director deportivo.

Eduardo Villegas comenzó la temporada en The Strongest y recientemente dejó Nacional Potosí; Mauricio Soria condujo a Blooming y posteriormente estuvo al frente de Always Ready.

Mientras que el argentino Marcelo Satraccia dirigió a FC Universitario, fue requerido por Always Ready y retornó al equipo valluno.

Varios entrenadores extranjeros también fueron contratados y sus pasos por los clubes en algunos casos fueron cortos.

Manejo

Apaza señaló que para el cambio de entrenadores muchas veces los dirigentes toman las decisiones sin consultar a los directores deportivos, como aconteció hace algunos días en Blooming, ya que los dirigentes no tomaron en cuenta la consideración u opinión de Carlos Aragonés para desvincular a Erwin Sánchez y contratar en su lugar al argentino Cristian Paulucci. Ante esa situación, Aragonés renunció a su cargo de director deportivo de la entidad cruceña.

No todos los clubes tienen directores deportivos.

En los casos que las instituciones contratan personas para ocupar ese cargo, la mayoría son bolivianos, pero en algún caso se trata de extranjeros.

“Cuando se contrata a un extranjero, ese gerente o director deportivo trae entrenadores y jugadores provenientes de su país, porque no conoce a los bolivianos”, señaló Apaza en alusión directa al club Bolívar.