La Selección Nacional de fútbol retornará a su casa, el estadio Hernando Siles, en La Paz

La Selección Boliviana de fútbol volverá al estadio Hernando Siles, de La Paz, anunció ayer el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, después de una inspección al campo de juego y otras instalaciones del principal escenario deportivo del país.

“Felicitar por todo el trabajo que se realiza, a simple vista se percibe una mejora importantísima, mencionar que es intención del Comité Ejecutivo de la FBF y el cuerpo técnico que la Selección Boliviana juegue en el o los escenarios que le brinden las mejores condiciones”, manifestó Costa.

La inspección fue realizada por los miembros del Comité Ejecutivo de la FBF, autoridades de la Gobernación de La Paz y la directora del Servicio Departamental de Deportes (Sedede), Jimena Rodríguez, quienes observaron las condiciones en las que se encuentra la cancha y otras instalaciones del estadio.

“Queremos sentirnos nuevamente en casa, vemos una apertura absoluta por parte de las autoridades de la Gobernación, visitamos también los camerinos, la sala de prensa y hay una mejora”, señaló el dirigente del balompié nacional.

La FBF colaborará con maquinaria para los trabajos que se deben efectuar en la cancha del estadio. “Nosotros con el programa Siempre Verde, al tomar conocimiento de una necesidad de las maquinarias de corte y de la oxigenación del gramado, vamos a realizar un aporte a través del financiamiento de la Conmebol”, informó Costa.

“Esperemos que ese aporte sea beneficioso para que siga en buenas condiciones el estadio Hernando Siles, el templo del fútbol boliviano”, añadió.

También se brindará capacitación al personal que se encarga del mantenimiento del campo de juego del estadio.

Consultado sobre si la Selección Boliviana jugará partidos oficiales o amistosos en el estadio Siles Costa dijo: “Estamos apostando a las Eliminatorias y al desarrollo de los torneos de la Conmebol para los equipos que se clasifiquen”.

De esa manera es factible que la Verde juegue la Eliminatoria Sudamericana para el Mundial 2030, que comenzará en septiembre del 2027. Para ello se tiene menos de un año para trabajar y que el campo de juego del estadio paceño esté en óptimas condiciones.

Por su parte, Rodríguez confía que el retorno de la Selección Nacional juegue nuevamente en el estadio Hernando Siles e indicó que se llevará adelante un cronograma de trabajo con la FBF.