Alcalde de El Alto defiende el estadio de Villa Ingenio ante el retorno de la Verde al Siles

Fútbol
Jeovana Bernabé
Publicado el 14/10/2026 a las 8h40
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Con mesura ante la presión que ejerce la Federación Boliviana de Fútbol para llevar a la Selección a La Paz, el alcalde de El Alto, Eliser Roca, defendió ayer al estadio de Villa Ingenio como sede de los partidos oficiales del equipo nacional, pero dijo que respetará la decisión final que adopten los dirigentes.

Aseguró que el escenario de Villa Ingenio es el escenario ideal para lograr buenos resultados en las eliminatorias y que su despacho está presto para recibir la visita de los dirigentes federativos.

El lunes, una comitiva dirigida por el presidente de la FBF, Fernando Costa, inspeccionó el estadio Hernando Siles, de La Paz, oportunidad en la que dijo que la Verde volverá a jugar en el estadio de Miraflores ante los problemas en Villa Ingenio.

“La Selección Nacional es de Bolivia, obviamente todos aspiramos que juegue en nuestra ciudad, yo respeto la decisión de la FBF, pero todos sabemos, la población boliviana, que el lugar ideal para sacar buenos resultados es el ‘Titán’ de Villa Ingenio. Nosotros trabajamos y estamos prestos a recibir la visita de los dirigentes de la FBF”, dijo Roca en contacto con medios.

Además, anunció mejoras necesarias en el estadio Municipal, como la colocación de butacas, una tarea pendiente desde la anterior gestión. “El municipio de El Alto está obligado a colocar las butacas en el estadio, nosotros ya las presupuestamos, vamos a mejorar el estadio, así juegue o no en nuestro estadio la Selección, obviamente quiero que juegue en El Alto”, dijo.

“Como autoridad estoy presto a coordinar siempre en beneficio de El Alto. Mi sueño es que un joven alteño juegue en la Selección Nacional, tenemos talentos en El Alto. Trabajamos para formar a jóvenes deportistas, les vamos a brindar una beca que les pueda estimular”, se comprometió.

Roca mencionó que el escenario deportivo está abierto para todos los clubes que deseen jugar en El Alto, “no solo para Always Ready, sino también para Bolívar, The Strongest y cualquier otro equipo interesado en jugar allí”.

Roca subrayó que, como autoridad municipal, su prioridad es trabajar para el beneficio de El Alto, también dijo que no hubo “un contacto oficial con los propietarios de Always Ready”, pero si con intermediarios, para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.

El lunes, los albirrojos jugaron en el estadio de Villa Ingenio, por el torneo de la División Profesional, oportunidad en la que no pasaron desapercibidas las malas condiciones del campo de juego.

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